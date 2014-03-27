Başbakan'ın sesi kısıldı, sosyal medya yıkıldı

Yerel seçimlere üç gün kala liderlerin miting trafiği hız kesmeden devam ederken, yaşanan hareketlilik bazı yorgunlukları da gözler önüne seriyor. Dün Düzce, Karabük ve Zonguldak’ta yaptığı konuşmalarda sesinin kısıldığı gözlenen Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, bugün Van’daki mitinginde rahatsızlığının ilerlediği görüldü. Sesi bu kez incelmiş olarak çıkan Erdoğan, sesi nedeniyle vatandaşlardan özür diledi.

Erdoğan'ın sesinin incelmesi sosyal medyada gündem oldu. Bir çok ünlü isim şaşkınlık yaşadığını belirten yorumlarda bulundu.

İşte nediyor.com'da derlenen o yorumlardan bazıları:

İşte Erdoğan'ın sesinin kısıldığı Van mitinginden görüntüler: