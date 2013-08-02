Erdoğan'ın 'kaç çocuk var?' sorusuna Yusuf İslam: sizin önerinizi ikiye katladım

Cambridge'da yapımına başlanacak camiye ekonomik destek sağlamak için Türkiye 'ye gelen Yusuf İslam, Başkent’te temaslarda bulundu. Sabah saatlerinde Meclis’i ziyaret eden İslam, daha sonra Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’la bir araya geldi.

radikal.com.tr'de yayımlanan habee göre Yusuf İslam, Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından Başbakanlık'ta kabul edildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede yapılacak cami için ekonomik destek istediği öğrenildi.

Görüşmede Başbakan Erdoğan ile Yusuf İslam arasında ilginç diyaloglar da yaşandı.

Sık sık üç çocuk tavsiyesi veren Erdoğan, Yusuf İslam’a kaç çocuğu olduğunu sordu. İslam, “Sizin önerinizi biliyorum. 6 çocuğum var, sizin önerinizi ikiye katladım” dedi.

Cambridge Cami Projesi heyeti, cuma namazını Başbakanlık yerleşkesindeki mescitte kıldı. Ünlü müzisyen Cat Stevans, İslamiyeti seçtikten sonra adını Yusuf İslam olarak değiştirmişti.