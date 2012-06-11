Başbakan'ın İzmir konuşmasını hangi kanal yayınlamadı?

Sina Koloğlu

(Milliyet/Cadde, 11 Haziran 2012)

'Başbakan'ın İzmir konuşmasını sürpriz bir kanal yayınlamadı'

Mehmet Tezkan’ın pazar günü yayımlanan yazısının başlığı şöyledi: ‘Kutsal ittifak çöktü; evlilik bitti’. Yazısında şu bölümle televizyonda cumartesi günü yaşanan örnek örtüşüyordu. “Herkes biliyor ki; özel yetkili mahkemelerde görev yapan çoğu savcı ve hâkim cemaate yakın... Başbakan Yardımcısı Bozdağ’ın ‘özel yetkili mahkemeler normal bir hukuk devletinde olmaması gereken mahkemelerdir’ sözü ipleri kopardı”... İplerin koptuğu an yukarıda söylediğim gibi cumartesi günü yaşandı. Başbakan Erdoğan partisinin İzmir İl Kongresi’nde konuştu. Bu konuşmayı kim veriyor, kim vermiyor diye şöyle bir taradım. İzmir AKP için önemli. Başbakanın bu il konuşması da haber açısından önemli. Vermeyen kanal yok (haber kanalları). Ama birine çok şaşırdım; S Haber. Başbakan nerede S Haber orada günleri geride kaldı anlaşılan. O sırada ekranda görülen haber de ilginçti; “Darbeciler, terör yandaşları serbet kalacak”... Yani Özel Yetkili Mahkemeler kaldırılmasın durumu. Her haber bülteninde bu konuyu işliyorlar. Şimdilik (!) biten kutsal ittifakın televizyondaki görüntüsü bu örnekti.