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Başbakan'ın Irak'a 'dostluk çıkarması'

15 Ekim 2009 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "dostluk çıkarması" olarak nitelendirdiği Bağdat ziyareti sırasında Irak Başbakanı Nuri El Maliki başbaşa görüştü.
     Bağdat'ta "Yeşil Hat" olarak adlandırılan bölgedeki Başbakanlık Sarayı'nda, yaklaşık 1.5 saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da hazır bulundu.
     Erdoğan daha sonra Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adil Abdülmehdi tarafından kabul edildi. Abdülmehdi'nin konutunda gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
     Başbakan Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında yapılacak Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Ortak Kabine Toplantısı sırasında toplam 48 mutabakat muhtırasının imzalanması bekleniyor.
     Edinilen bilgiye göre, mutabakat muhtıraları ticaret, içişleri, bayındırlık ve iskan, sağlık, ulaştırma, su kaynakları ve çevre, enerji ve tarım konularında imzalanacak.
     Toplantıda ayrıca Güvenlik İşbirliği Anlaşması da imzalanacak. Bu arada, Terörle Mücadele Anlaşması konusunda müzakerelerin de devam ettiği öğrenildi.

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