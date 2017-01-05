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Başbakan'ın Irak ziyareti ertelendi

Yıldırım, 7 Ocak Cumartesi günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta olacak

05 Ocak 2017 19:01

Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün gerçekleşmesi beklenen Irak ziyaretinin iki gün ertelendiği açıklandı.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinin 5-6 Ocak'ta gerçekleşeceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada ziyaretin cuma günü başlayacağını söylemişti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Yıldırım, 7 Ocak Cumartesi günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta olacak. Burada Irak Başbakanı Haydar El Abadi ile görüşecek olan Yıldırım, Pazar günü de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelecek. Irak merkezi hükümeti ile Türk askerinin başta Başika Kampı olmak üzere Musul ve Telafer'e dönük operasyonlarla ilgili görüş ayrılığı bulunuyor. Bu ziyaretle yeni bir sayfa açılması planlanıyor.

Başbakan Yıldırım'ın Kuzey Irak'ta ise Barzani ile görüşmesinde ikinci Kandil olarak yorumlanan Sincar'da PKK'nın varlığı ele alınacak.

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