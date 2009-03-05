‘Başbakan’ın ifadeleri çarpıtıldı’

Başbakanlık Basın Merkezi'nde yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Basın Müşaviri Kemal Öztürk, bugün yayınlanan "Dinlemeyi itiraf etti" haberiyle ilgili olarak Milliyet gazetesine bir açıklama gönderdi.Kemal Öztürk, açıklamasında şunları kaydetti:"5 Mart 2009 tarihli Milliyet gazetesinin manşetindeki 'Dinlemeyi itiraf etti' başlıklı haberde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir radyo programındaki ifadeleri çarpıtılarak yayınlanmıştır.Sayın Başbakan'ın Maliye Bakanlığı'nın vergi denetimine ilişkin faaliyetlerine ilişkin olarak 'Devletin kurumları görevlerini yapıyor' şeklindeki ifadeleri gazeteniz tarafından 'telefon dinlemeleriyle' irtibatlandırılarak, gerçekler tamamen çarpıtılmıştır.Sayın Başbakan, Doğan Grubu'na yönelik vergi incelemesiyle kendisinin bir alakası olmadığını, devletin ilgili kurumlarının olağan denetimlerini yaptığını açıkça ve ısrarla vurgulamasına rağmen Milliyet gazetesi ifadeleri bağlamından saptırarak haberdeki başlığa uygunluk sağlamak çabasıyla çarpıtmıştır.Sayın Başbakanın 'dinlemeye takıldılar' ifadesi, devlet kurumlarının yasalara aykırı olarak dinleme yaptığını değil, kimliği belirsiz merkezlerce dinleme yapıldığını tespit etmektedir. Sayın Başbakan, radyo programından hemen sonra çıktığı Haber 24'teki canlı yayında devlet kurumlarının izinsiz dinleme yapamayacağını, bunun hukuksuzluk olduğunu belirtmiş, bunu önlemek için yeni yasal düzenlemelerin yapılabileceğini vurgulamıştır.Kaldı ki, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının yasalara aykırı dinlemeleri hoş göreceğini düşünmek bile mantığa aykırıdır.İfadelerin bütünü ele alınmadan, başı ve sonu verilmeden yayınlanan bu haberin, gerçekleri çarpıttığı ve kamuoyunu yanıltılmayı amaçladığı görülmüştür. Kamuoyumuzun bilgilerine sunulur."