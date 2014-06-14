Başbakan’ın helikopteri inerken kaza yaptı

Tayyip Erdoğan’ı taşıyan helikopter inişi sırasında kaza yaptı. Artvin Şehir Stadyumu’na inişi sırasında civarda bulunan bir inşaattaki sac parçaları ve inşaat malzemelerini havalandıran helikopter, biri polis memuru 3 kişiyi yaraladı.

Milliyet’te yer alan haber şöyle:

Başbakan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan 3 helikopterin inişini görüntülemek isteyen gazeteciler ve çevre güvenliği alan polisler, Artvin Şehir Stadyumu’nun yanındaki Olimpik Yüzme Havuzu inşaat sahasına yönlendirildi. Başbakan’ı taşıyan helikopter, stadyuma inerken inşaat alanının üzerinden geçince büyük bir kargaşa yaşandı. İnşaat sahasındaki sac parçaları ve çeşitli inşaat malzemeleri pervanenin yarattığı aşırı rüzgar nedeniyle havalanınca bölgede bulunan gazeteci Orhan Sevinç, inşaat işçisi Cemal Doğan ile adı açıklanmayan bir polis memuru, yüz ve bacaklarından yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi. İnşaatta görevli işçiler, "İlk denemesinde inemedi. İkinci denemede inerken malzemeleri havalandırdı. Büyük tehlike atlattık" dediler.

Ağacı dikmeden gitti

Başbakan Erdoğan toplu açılış töreninin ardından Artvin Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye bahçesinde Başbakan’ın dikmesi için bir ağaç hazırlandığını gören gazeteciler ağacın başında fotoğraf çekmek için beklemeye başladı. Ancak Başbakan Erdoğan, belediye binasından ayrılarak helikoptere binmek üzere stadyuma gitti ve ağacı dikmedi. Ağacın yanında mermer zemin üzerine hazırlanan, “Bu fidan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından dikilmiştir. 14.06.2014 yazılı levha dikkat çekti. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra helikopterle Trabzon’a hareket etti.