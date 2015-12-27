Başbakan'ın HDP ile randevusunu 'kaçak çay' mı iptal ettirdi?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, daha önce randevu talebinde bulunduğu ve 30 Aralık’ta gerçekleşmesi beklenen HDP görüşmesini iptal etti. Son olarak HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın önceki gün Meclis’te yaptığı açıklama ile randevunun alındığı salı gününden bu yana HDP’den gelen açıklamaların etkili olduğu, önceki gün HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in “Bölgedeki çatışma halinin halkın temel yaşam hakkından vazgeçtim, nefes alma hakkını, kayıplarını defnetme hakkını tanımadan bizi ziyaret ederse Kaçak çayını içer gider” sözlerinin de etkili olduğu öğrenildi.

Davutoğlu’nun görüşmede “anayasa”, “iç tüzük, “bütçe” ve “reformlar” başlıklarını sık sık dile getirmesine karşın, HDP’nin, görüşmeleri, “operasyonlara yönelik bir pazarlık” havasına soktuğu ve bu bakış açısının da iptal sürecini etkilediği öğrenildi. Milliyet'en Kıvanç El'in haberine göre, operasyonların durmasının tek şarta bağlı olduğu, PKK’nın silah bırakması şartına da örgütün uymadığı değerlendirilerek HDP ile görüşmekten vazgeçildi.

Başbakanlık’tan yapılan iptal açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Kapsamlı görüşme süreci

Sayın Başbakanımız, 1 Kasım seçimlerinin ardından dört yıllık istikrar döneminde milletimizin beklediği köklü reformları, tüm kesimlerle diyalog içinde gerçekleştirebilmek için kapsamlı bir görüşme süreci başlatmıştır. Kendisinin hiçbir fark gözetmeden ülkemizdeki her görüş ve fikirden sivil toplum örgütleri, aydınlar, işçi-işveren temsilcileri ile diyaloga verdiği önem saygıdeğer kamuoyunun malumudur. Bu çerçevede 7 Haziran seçimlerinin ardından da benzer bir sürecin takip edildiği, ülkemizi çok daha ileri bir seviyeye ulaştırmak için ortak akla ulaşmak amacıyla Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partiler de dahil detaylı bir uzlaşma süreci yürütüldüğü hafızalardadır.

Uzlaşma kültürü için şans

1 Kasım seçimlerinden sonra da Sayın Başbakanımız, 47.8 milyon geçerli Oyun 23.6 milyonunun oyunu almış güçlü bir tek başına iktidar süreci başlamış olmasına rağmen demokrasi kültürüne saygı ve uzlaşmaya verdiği önem sebebiyle yine TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi parti genel başkanlarından ayırım yapmaksızın randevu talebinde bulunmuştur. Meclis’in ve ülkenin önünde başta yeni Anayasa olmak üzere gerçekleştirilmesi gereken önemli reformlar, Meclis iç tüzüğü ve bütçe konuları bulunmaktadır. Türk siyasi hayatında yeni bir gelenek tesis etmek için başlatılan bu süreç, uzlaşma kültürünü hakim kılmak için bir şanstır. Bu talep tüm siyasi partilere oy veren vatandaşlarımızın demokratik tercihlerine saygının da bir sonucudur.

Ancak, son bir hafta içinde HDP yöneticileri tarafından yapılan açıklamalar, bu anlayış ile taban tabana zıt, ülkeyi kutuplaştırmayı amaçlayan, asgari siyasi nezaketten uzak, milletimizin birlikte yaşama yönündeki kadim kültürü ile bağdaşmayan, çatışma ve gerilimden medet uman sığ bir siyasi tutumun yansımasıdır. Bu yaklaşım ile HDP yöneticileri siyaseti sorun çözme aracı olarak değerlendirecek bir siyasi olgunluğa sahip olmadıklarını bir kez daha ortaya koymuşlardır. Bu üslupsuz yaklaşımla görüşmenin, aynı masayı paylaşmanın anlamı kalmamıştır.

Arkaik anlayışlar

Tüm bu süreç son derece şeffaf bir şekilde kamuoyunun gözleri önünde gerçekleşmiştir. Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının tersine Sayın Başbakanımızın görüşme talebi asla terörle mücadeledeki kararlı tutumu tartıştırmak değildir. Ülkemizin ve milletimizin huzuru ve refahı için yürüttüğümüz terörle mücadele süreci, kesinlikle pazarlık konusu değildir. Güvenlik güçlerimiz bu hedef doğrultusunda kararlı bir mücadele yürütürken, ilgili bakanlarımız ve kurumlarımız da vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için fedakâr bir çaba içerisindedirler. Milletimizi arkaik (kullanımdan düşmüş) anlayışlarla; anti-demokratik, baskıcı söylemlerle ve silah tehdidi ile sindirmeye dönük eylemler içindeki tüm terör örgütleri ile mücadele kesintisiz devam edecektir.

Çay mesajı

Sayın Başbakanımız ayak basmadık il bırakmadığı yurdumuzda aziz milletimizin tüm ‘çay ikramı’ davetlerini tereddütsüz kabul etmiş, gönlü geniş Anadolu insanının misafirperverliğinin simgesi olan bu daveti asla geri çevirmemiştir. Bu kültürle bağını koparmış kişilerle bu anlamda yürütülecek bir diyalog ortamı bulunmamaktadır. Yüce milletimizin desteği ve duası yegane dayanağımızdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



‘Kaçak çaylarını kendileri içerler’

Davutoğlu’nun 30 Aralık’ta HDP ile yapacağı görüşmenin iptal edildiğinin duyurulmasının ardından, Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Twitter’dan HDP’yi eleştirdi. Önder’in, çay açıklamasına gönderme yapan Turan, twitter’da şu mesajları paylaştı:

- HDP’nin, “çay içer giderler” seviyesindeki randevu yaklaşımına Sn. BB, “Bu üslupsuz yaklaşımla görüşmenin, aynı masayı paylaşmanın anlamı yok”

- HDP ya siyasi parti olacak ya da malum örgütün taşeronu olmaya devam edecek!

- HDP, kendisine oy veren insanlara da ihanet ediyor. Siyaseten seviyesiz bu tavrıyla kaybetmeye mahkumdur. “Kaçak çaylarını” kendileri içerler!