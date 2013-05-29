Başbakan'ın gideceği Okmeydanı'nda polisle protestocular arasında çatışma çıktı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi'ne yapacağı ziyaret öncesinde polisle protestocular arasında çatışma çıktı.

Okmeydanı’nda Okçular Vakfı Spor ve Eğitim Tesisi olarak yeniden düzenlenen Okçular Tekkesi’nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılmadan önce Okmeydanı’nda arbede yaşandı.

Başbakan Erdoğan Tekke’ye gelmeden önce polis bölgede olağanüstü güvenlik önlemi aldı. Ancak Başbakan Erdoğan'ı protesto eden gruplar eylem yapmak isteyince çatışma çıktı. Polisin biber gazlı ve renkli tazyikli su sıkarak müdahale ettiği göstericiler taş ve soparlarla karşılık verdi. Ara sokaklarda kovalamaca ve küçük çatışmalar devam ediyor.