Başbakan'ın dünürüne polis dayağı

T24- Başbakan'ın dünürü,Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak ile Çalık Grubu CEO'su Berat Albayrak'ın babası yazar Sadık Albayrak, polisler tarafından dövüldü. Polis şiddeti sırasında Albayrak'ın kolunun kırıldığı öne sürüldü.



Taraf'ın haberine göre, Türkiye Yazarlar Birliği'nin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Sultanahmet'teki Kültür Merkezindeki toplantıdan çıkan üç kişi ile polisler arasında çıkan tartışma kavga ile bitti.

Polislerin darp ettiği üç kişiden birinin İHH Yönetim Kurulu üyesi ve Ortadoğu Özel temsilcisi Ahmet Emin Dağ olduğu öne sürüldü. Darp edilenlerden birinin de Başbakan Erdoğan'ın dünürü Sadık Albayrak olduğu kaydedildi.



Polisler sivilleri darp etti



Kavganın üç arkadaşın tramvay yolundan geçerken yeşil ışıkta üzerlerine gelen bir sivil araca tepki göstermeleri ile başladığı iddia edildi. İddiaya göre, "hem tramvay yolundan gidiyorsunuz hem de kırmızı ışıkta geçiyorsunuz" tepkisi üzerine araçtan inen polislerle üçlü arasında tartışma çıktı. Karşılıklı kimlik isteyen taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine polislerin sivilleri darp ettiği belirtildi.





Ahmet Emin Dağ: Ben yoktum







Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak'ın polislerle yaşadığı iddia edilen olaylarla ilgili haberlerde adı geçen İHH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emin Dağ bir açıklama yaptı. Dağ açıklamasında şu bilgileri verdi:



"Doğumunun 100. yılı dolayısıyla Nurettin Topçu'nun hatırasına Türkiye Yazarlar Birliği’nce Sultanahmet'teki Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı sonrası, üç kişi ile polisler arasında tartışma çıktığına dair haberler bazı internet sitelerine düşmüştür.

"Haberde, polis ile 3 kişinin tartıştığı ve Polislerin darp ettiği üç kişiden birinin İHH Yönetim Kurulu üyesi ve Ortadoğu Özel temsilcisi Ahmet Emin Dağ olduğu belirtilmiştir. Haberin devamında Dağ’ın darp sebebiyle savcılığa şikâyette bulunduğu söylenmektedir. Söz konusu haberde şahsıma ilişkin bilgiler doğru olmadığı gibi, olay tarihinde bahse konu yerde ne bulundum, ne de böyle bir olay yaşadım."

