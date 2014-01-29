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'Başbakan'ı dinleyen İngiliz malı böceğin seri numarası yok' iddiası

Erdoğan’ın gizlice dinlenmesi amacıyla yerleştirildiği öne sürülen cihazla ilgili 'iz sürülmesi'nin önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi

29 Ocak 2014 10:52

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Keçiören’deki evindeki ofisinde bulunduğu belirtilen dinleme cihazının İngiliz yapımı olduğu öne sürüldü. Başbakan Erdoğan’ın Keçiören’deki evindeki ofisinde bulunduğu belirtilen dinleme cihazının İngiliz yapımı olduğu tespit edildi. Kimden ve nereden alındığının ortaya çıkmaması için ise dinleme cihazın seri numarasının silindiği belirlendi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülen böcek soruşturmasında sona yaklaşıldı. Bu arada kulislere yeni bilgiler yansıdı. Habere göre, Başbakan Erdoğan’ın Keçiören’deki evinin özel çalışma ofisinde bulunduğu ifade edilen ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) uzmanlarınca incelenen dinleme cihazının İngiliz yapımı olduğu tespit edildi.

Uzmanların “son derece profesyonel” diye tanımladığı, dinleme cihazının üzerindeki seri numarası ve üretim kodunun silinmiş olduğu anlaşıldı. Böylelikle, Erdoğan’ın gizlice dinlenmesi amacıyla yerleştirilen cihazla ilgili “iz sürülmesi”nin önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi. Seri numaralarının silinmesinin cihazın kimden, hangi partide alındığının ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik olduğu değerlendirildi.

 

Komisere ulaşıldı

 

Bu arada, MİT’in teknik destek verdiği araştırmalarda, halen adı gizli tutulan bir komisere ulaşıldığı iddia edildi. Daha önce Başbakanlık’ta görev yaptığı ifade edilen komiserin, emniyet teşkilatından ayrılarak iş hayatına atıldığı anlaşıldı. Müfettişlerin, geniş kapsamlı araştırma çerçevesinde dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak’ın da bilgisine başvurduğu öğrenildi.

Altıparmak’ın müfettişlerin sorularına verdiği yanıtlarda, Emniyet İstihbaratı’nın yürüttüğü bazı faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yaptığı kaydedildi.

 

Yansıtıcı bulunmadı

 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, Erdoğan’ın makam odasından çıktığı iddia edilen dinleme cihazının sinyallerini yansıtan bir aparatın, Yargıtay binasının çatısında bulunduğu iddialarına ilişkin, Yargıtay bina ya da binalarında herhangi bir tespit bulunmadığını bildirdi. Teftiş Kurulu, Yargıtay Başkanlığı’nın bu konuyla ilgili Başbakanlık Müsteşarlığı’na gönderdiği yazıda bu yanıta yer verdi.

 

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