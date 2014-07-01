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Başbakan'ın danışmanı Mustafa Varank’tan OdaTV’ye suç duyurusu

Başbakan Erdoğan'ın Danışmanı Mustafa Varank, hesabının hack'lenmesi ve hack'lenen hesabında elde edilen bilgileri habere dönüştüren OdaTV hakkında suç duyurusunda bulundu

01 Temmuz 2014 00:00

Arzu Yıldız

Başbakanın danışmanı Mustafa Varank dün Ankara Adliyesi'ne gelerek twitter hesabını hackleyenler ve hack'lenen hesabından elde edilen bilgileri haber yapan Oda TV hakkında suç duyurusunda bulundu.

Varank ayrıca hacklendiği iddia edilen hesabına ilişkin paylaşımları habere dönüştüren Odatv’den de şikayetçi oldu.

 

'Oruçluyum, kalbinizi kırmayayım'

 

Adliye çıkışında, böcek soruşturmasında 5 polis hakkında yakalama kararını kaldıran mahkemenin gerekçesinde geçen "Mustafa Varank sivil şahıstır. Aramaya katılma yetkisi yok" ifadelerini soran Zaman muhabirine cevap veremeyerek, "Oruçluyum kalbinizi kırmayayım" dedi.

Öte yandan, kendini tanıtarak elini uzatan Zaman muhabirinin, "Siz elinizi mi uzatıyorsunuz ya? Ben uzatmıyorum" diyerek tokalaşmayı reddetti.

 

 

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