Başbakan'ın danışmanı Mustafa Varank’tan OdaTV’ye suç duyurusu

Başbakanın danışmanı Mustafa Varank dün Ankara Adliyesi'ne gelerek twitter hesabını hackleyenler ve hack'lenen hesabından elde edilen bilgileri haber yapan Oda TV hakkında suç duyurusunda bulundu.



Varank ayrıca hacklendiği iddia edilen hesabına ilişkin paylaşımları habere dönüştüren Odatv’den de şikayetçi oldu.

'Oruçluyum, kalbinizi kırmayayım'

Adliye çıkışında, böcek soruşturmasında 5 polis hakkında yakalama kararını kaldıran mahkemenin gerekçesinde geçen "Mustafa Varank sivil şahıstır. Aramaya katılma yetkisi yok" ifadelerini soran Zaman muhabirine cevap veremeyerek, "Oruçluyum kalbinizi kırmayayım" dedi.

Öte yandan, kendini tanıtarak elini uzatan Zaman muhabirinin, "Siz elinizi mi uzatıyorsunuz ya? Ben uzatmıyorum" diyerek tokalaşmayı reddetti.