Başbakan'ın danışmanı: İdama değil sorguya gidiyorlar

T24

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı İbrahim Kalın, Twitter’da şike soruşturmasıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:''Sorgulamaya götürülen kişilerin götürülüş şekli ayrı bir garabet: İki kişi koluna girmiş, biri kafasını tutuyor, üç kişi arkadan geliyor...Bütün bunları kameralar, adeta suç filmi modunda çekiyor. Sonra defalarca tvlerde yayımlanıyor. Sorguya böyle götürmek için bir talimat yok.Kaçma ihtimali olmayan insanları 'hannibal' gibi orasından burasından tutup götürmek, insan onuruna aykırı. İdama değil,sorguya gidiyorlarAynı ayıbı, KCK tutuklamalarında da gördük. İyi haber: Adalet Bakanlığı bütün bunlara son vermek için devreye giriyor.''