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Başbakan'ın danışmanı: İdama değil sorguya gidiyorlar

Başbakan Erdoğan'ın kamu diplomasisi ve dış politikadan sorumlu danışmanı İbrahim Kalın, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın gözaltına alını

08 Temmuz 2011 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan'ın kamu diplomasisi ve dış politikadan sorumlu danışmanı İbrahim Kalın, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın gözaltına alınış biçimini eleştirdi. Twitter'daki hesabından polislerin kameralar önündeki davranışını 'garabet' olarak nitelendiren
Kalın, ''İdama değil, sorguya gidiyorlar'' ifadesini kullandı. 

Yıldırım'ın gözaltı şekli 'garabet'
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı İbrahim Kalın, Twitter’da şike soruşturmasıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

''Sorgulamaya götürülen kişilerin götürülüş şekli ayrı bir garabet: İki kişi koluna girmiş, biri kafasını tutuyor, üç kişi arkadan geliyor...

Bütün bunları kameralar, adeta suç filmi modunda çekiyor. Sonra defalarca tvlerde yayımlanıyor. Sorguya böyle götürmek için bir talimat yok.

Kaçma ihtimali olmayan insanları 'hannibal' gibi orasından burasından tutup götürmek, insan onuruna aykırı. İdama değil,sorguya gidiyorlar 



Aynı ayıbı, KCK tutuklamalarında da gördük. İyi haber: Adalet Bakanlığı bütün bunlara son vermek için devreye giriyor.''


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