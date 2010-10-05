Başbakan'ın 'çılgın' projesi Selimiye Camii mi?

T24 - Erdoğan önceki gün gizlice projenin inşaat alanına gitti ve “Temeli bir an önce atın” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul için sır gibi sakladığı “çılgın projeleri” merakla beklenirken, Ataşehir’de TOKİ dev bir proje için hazırlıklara başladı. Mimar Sinan’ın şaheseri, Edirne’deki Selimiye Camii’nin kopyasının Ataşehir’e yapılacağı ortaya çıktı.



Başbakan Erdoğan, binlerce lüks konutun bulunduğu Anadolu yakasının gözde merkezi Ataşehir’de “sürpriz” bir projeye imza attı. Projenin, yazar Hıncal Uluç’un gündeme getirdiği “çılgın proje”lerden biri arasında olup olmadığı bilinmiyor ama Mimar Sinan’ın Selimiye Camii, Erdoğan’ın talimatıyla Ataşehir’de TOKİ tarafından inşa edilecek. Başbakan Erdoğan, önceki gün partisinin İstanbul’da yapılan Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nın ardından, Ataşehir’deki projenin inşaat alanına geldi.

Başbakan inşaatı gezdi



Burada, hafriyat çalışması yapılan alanda danışmanlarıyla birlikte incelemelerde bulunan Erdoğan, inşaata ilişkin bilgi aldı. Başbakan Tayyip Erdoğan, temelin bir hafta içinde atılması talimatını verdi. Muharrem Hilmi Şenalp tarafından hazırlanan proje için, Selimiye Camii’nden esinlenildi. Selimiye’nin bire bir kopyası olarak düşünülse de proje, Selimiye’ye göre yüzde 5 gibi küçük bir oranda farklılık gösterecek. Proje, “altıgen baldaken” merkezi planlı, altı ayak ve altı yarım kubbeli olarak tasarlandı. Genel hatları ile Osmanlı mimari özelliklerini yansıtan projede, ana kubbe 27 metre çapında ve yerden yüksekliği 41 metre olacak. Caminin 3’er şerefeli 70’er metre yüksekliğinde 4 adet minaresi olacak. Bölgedeki otopark sorunu ise caminin altına yapılacak olan üç katlı otoparkla çözülecek. 36 adet kubbeli 12 bin 650 cemaat kapasiteli caminin etrafındaki yeşil alanda Türkİslam bahçesinin karakteristik özelliklerini taşıyan şehir parkı yapılacak.







