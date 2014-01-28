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Başbakan'ın 'Cameron gazete kapattırdı' iddiasına Başbakanlık'tan düzeltme

Başbakan Erdoğan'ın News of the World gazetesi olayı hakkındaki açıklamalarına Başbakanlık'tan düzeltme geldi

28 Ocak 2014 21:05

Başbakan Tayyip Erdoğan, bugünki grup toplantısında “Sadece BBC mi… Wall Street Journal… Bu gazetenin sahipleri kimler…” dedikten sonra “Geçenlerde İngiltere’de aynısını yaptılar. Cameron hemen gazetelerini kapattı” sözlerine Başbakanlık'tan düzeltme geldi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Başbakan'ın konuşmasında irticalen İngiltere Başbakanı David Cameron'ın adının da zikredilmiş olduğu cümle, Cameron'ın ülkesinde 'onlar hemen gazetelerini kapattı' şeklinde anlaşılması gerekir" denildi. 
 
Başbakanlık'tan yapılan açıklamanın ilgili kısmı şöyle:
 
 
"Başbakanımızın Ak Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada İngiltere ile ilgili olarak verdiği örnek News of the World gazetesinin kapatılması hadisesidir. 
 
Başbakan'ın konuşmasında irticalen İngiltere Başbakanı David Cameron'ın adının da zikredilmiş olduğu cümle, Cameron'ın ülkesinde 'onlar hemen gazetelerini kapattı' şeklinde anlaşılması gerekir."

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