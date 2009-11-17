Başbakan'ın, Berlusconi'den ricaları

T24 - BM gıda zirvesi için Roma'da bulunan ve İtalya Başbakanı ile görüşen Başbakan Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerindeki tutumunun devamını ve Kıbrıs konusunda destek istedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile yaptığı görüşmenin ardından, Splendide Royal Otel'e gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, ''Bugünkü temaslarınızı değerlendirir misiniz?'' sorusu üzerine Erdoğan, ''BM Genel sekreteri Ban Ki-mun ile öncelikli yaptığımız görüşmelerde ağırlıklı olarak bildiğiniz gibi, Kopenhag'da yapılacak olan iklim değişikliği gündemli konuyu görüşme fırsatımız oldu. Onu enine boyuna görüştük.



Bunun yanında Kıbrıs'la ilgili müzakereleri aramızda görüşme fırsatımız oldu. Ve şu anda devam eden görüşmeler noktasında Dovner'in daha yoğun bir çalışma içinde süreci devam ettirmelerinde fayda olduğunu hatta kendilerinin BM Genel Sekreteri olarak, gerekirse New York'ta çalışmaları devam ettirmelerini, hatta ve hatta sayın Annan'ın döneminde olduğu gibi garantör ülkelerle beraber tarafları da bir araya getirmek suretiyle bir çalışmanın da yapılabileceğini de kendilerine ifade ettim'' dedi.



Berlusconi'den ricalar



Başbakan Erdoğan, İtalya Başbakanı Berluconi ile yaptıkları görüşme konusunda, ''Bu görüşmede iki ülke ilişkilerini, değerlendirme fırsatımız oldu. Bunun yanında AB süreciyle ilgili İtalya'nın bugüne kadar olan tutumunun artarak devamı noktasında kendilerinden ricam oldu. Kıbrıs konusunda yine aynı şekilde kendileriyle bu sürece desteklerini istedim.



Ve Türkiye-İtalya olarak önümüzdeki ayın 15-16'sında burada zirve toplantımız olacak. Bu zirve toplantısında zaten ikili münasebetlerimizi çok daha detaylı ve geniş olarak masaya yatıracağız. Önce başa baş bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeden sonra da heyetlerarası bir görüşme yaptık. Verimli bir görüşmeydi. Bu zaten gelecek ay yapılacak zirve için adeta bir öngörüşme niteliğinde gerçekleşmiş oldu'' şeklinde konuştu.



AB ile müzakere



Bir gazetecinin ''AB ile müzakereleri çerçevesinde sanırım çevre faslı konusunda bir sıkıntı var'' sözleri üzerine Erdoğan, ''Tam aksine herhangi bir şey söz konusu değil. Arkadaşlarımız hazırlıkları yaptılar. Müzakere pozisyon belgesi teslim edildi. Orada herhangi bir şey yok. Biz şimdi ikinci bir fasıl daha acaba bu noktada halledilebilir mi? Arkadaşlarımız şimdi onun çalışmasını yapıyorlar'' diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, ''Katar Emiri ile yapılan görüşmede neler konuşuldu?'' sorusu üzerine, Katar Emiri ile iki ülke ilişkilerini ve doğalgaz konusunu ele aldıklarını belirtti.



''İmralı'ya yeni mahkum gönderilecek mi?'' sorusu üzerine Başbakan Erdoğan, ''Zaten oradaki plan dairesinde yapılan sanıyorum 12 kişilik bir yer ama ilk etapta 5 kişinin gönderilmesi uygun görüldü. Ve şu anda bütün çalışmalar yapılarak 5 kişi gönderilmiş olması lazım veya gönderilecekti'' dedi.