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'Başbakan'ın Başdanışmanı'nın gözü Dışişleri Bakanlığı koltuğunda'

Wikileaks'in yayımladığı Stratfor maillerinde AKP içindeki makam mücadelesi yer aldı

07 Mart 2012 10:55

 

T24 - Wikileaks'in yayımladığı Stratfor'a ait maillerde, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakanı olmak istediği yer aldı. Bir Stratfor uzmanının rapor ettiği çatışma için, Strafor'un CEO'su Friedman, "Bu bilgi ciddi. Kalın’ın gözü Davutoğlu’nun koltuğunda" notu aldığı ortaya çıktı.

Taraf gazetesinde "Danışmanın gözü bakanın koltuğunda" başlığıyla yer alan  Wikileaks kriptosu şöyle:


Danışmanın gözü bakanın koltuğunda


Stratfor’un Ortadoğu uzmanı Reva Bhalla, SETA’nın Washington koordinatörü Nuh Yılmaz işe yaptığı bir başka görüşmesinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı İbrahim Kalın arasında yaşanan bir gerginliğin duyumunu almış.

Stratfor’un kendi “kaynak”larından biri olarak addettiği ve e-postalarda sık sık “IK” diye bahsi geçen İbrahim Kalın ile Davutoğlu arasındaki bu gerginlik söylentisi Bhalla’nın ilgisini çekmiş.

Bhalla 26 Temmuz 2011 tarihinde kaleme aldığı yazışmaya direktörü George Friedman’ın da özellikle okuması için “George, şuna bir bak: INSIGHT–TÜRKİYE -Davutoğlu-IK dalaşı ve diğer meseleler” diye başlık atmış. Bhalla’nın aktardıkları şöyle:

“Bu akşam SETA’nın ofisine uğradım ve direktörüne gelecek hafta Türkiye’ye dönmeden iyi şanslar diledim. [...] SETA’nın Washington ofisini bırakıp İstanbul’a dönüyor, orada yakında yayına hayatına başlayacak El Cezire Türkiye ile bağlantıyı sağlayan kişi olacak. Emre’nin [Emre Doğru] daha önceki bir tartışmada söz ettiği gibi AKP, El Cezire’nin Türkiye’de yayın yapacak olması konusunda bir hayli gergin. Nuh uzun uzadıya onları yakından takip edeceğini söyledi.

İlginç bir hikâye –İbrahim Kalın, Erdoğan’ın Başdanışmanı, Haaretz’e geçen hafta verdiği söyleşide AKP’nin İsrail’den Mavi Marmara konusundaki özür talebiyle ilgili daha yumuşak ifadeler kullandı. (Kalın’ın Mavi Marmara konusunda İsrail’in özür dilemesini savunan Haaretz gazetesinin köşe yazarı Zvi Bar’el ile söyleşisi 21 temmuz 2011’de yayınlanmıştı. Söyleşide Kalın “Dostlar hatalar için özür diler. Yaşananlardan dolayı üzgünüz, İsrail ile daha önce mükemmel olan ilişkilerin bozulmasını amaçlamıyorduk” demişti) Şahsen Kalın’ın resmî çizgiden bu denli uzaklaşacağını düşünmüyorum, ancak anlaşıldığı kadarıyla bu olay Ankara’da Kalın ile onun özür şartından geri adım attığını iddia eden Davutoğlu arasında feci bir fırtınaya yol açmış. Kalın Haaretz muhabirinin söylediklerini çarpıttığını savunmuş. Nuh konunun artık kapandığını söyledi, ancak bundan bahsederken gözle görülür bir şekilde gerilmişti. Her şeye rağmen bu dalaş AKP’nin güçlü aktörlerini takip edebilmek açısından ilginç.”

 

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