Başbakan'ın başdanışmanı erken seçim mi dedi?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Doç. Dr. Ertan Aydın, El Cezire'de yayınlanan makalesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın makalesinde, "gelecek yıl Türkiye'de özgürce yarışılan yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve muhtemelen erken genel seçimler yapılacak" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Başbakanlık Danışmanı Doç. Dr. Ertan Aydın, El-Cezire'nin internet sitesinde yayımlanan makalede erken seçim sinyali verdi.

Diğer yandan, Aydın twitter hesabı aracılığı ile "Yazımda bir ifadeden yola çıkarak, '2014'de erken seçim yapılacak' haberleri yanıltıcıdır" dedi.