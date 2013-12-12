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Başbakan'ın başdanışmanı erken seçim mi dedi?

Başbakanlık Danışmanı Doç. Dr. Ertan Aydın El-Cezire'nin internet sitesinde yayımlanan makalede erken seçim sinyali verdiği iddia edildi

12 Aralık 2013 16:19

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Doç. Dr. Ertan Aydın, El Cezire'de yayınlanan makalesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın makalesinde, "gelecek yıl Türkiye'de özgürce yarışılan yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve muhtemelen erken genel seçimler yapılacak" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Başbakanlık Danışmanı Doç. Dr. Ertan Aydın, El-Cezire'nin internet sitesinde yayımlanan makalede erken seçim sinyali verdi.

Diğer yandan, Aydın twitter hesabı aracılığı ile "Yazımda bir ifadeden yola çıkarak, '2014'de erken seçim yapılacak' haberleri yanıltıcıdır" dedi.

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