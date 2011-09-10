Başbakan'ın başdanışmanı da Hasdal Cezaevi’nde

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eski askeri başdanışmanı Korgeneral Mehmet Eröz, ‘kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri’ davası kapsamında tutuklandı.









İnternet Andıcı davası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve bir dönem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın askeri başdanışmanı olan 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Eröz çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Eröz “Onur kırıcı olan suçlamaları asla kabul etmiyorum. Hiç bir zaman hukuksuz bir yapılanmanın içinde yer almadım. Korgeneral olarak TSK içinde görev yapmaktan başka hiç bir örgüt içinde olmadım” dedi. Dava kapsamında tutuklananların sayısı da Eröz ile birlikte 11’e yükseldi.



Milliyet'in haberine göre; 2008 YAŞ toplantısında korgeneral rütbesine yükseltilen Eröz, Genelkurmay Harekat Başkanlığı’na getirildi. Aynı sırada Başbakan Erdoğan’ın da askeri başdanışmanı görevine getirilen Eröz, çalışmalarını zaman zaman Başbakanlık’ta tahsis edilen makam odasında da sürdürdü. Geçen yıl yapılan YAŞ toplantısı sonrası kıtaya çıkan Eröz, Adana’daki 6. Kolordu Komutanlığı’na getirildi.

En yakınındaki isimlerden



İnternet andıcının yayınlandığı dönemde Erdoğan’ın en yakınındaki askeri isimlerden biri olan Eröz, dün Merkez Komutanlığı’na bağlı bir araçla Silivri’ye geldi. İnternet Andıcı davası kapsamında hakkına yakalama kararı bulunan Eröz, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar yüzüne okunarak tutuklandı.



Mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Eröz “44 yıldır bu üniformayı gururla ve şerefle taşıyorum. Beni ortaokulu bitirdiğimde alıp bu rütbelere getiren yurt dışı dahil gerekli eğitimi veren, çok kritik görevlerde ve yerlerde çalıştırarak onurlandıran devletime ve milletime hayatımı ortaya koyarak en iyi şekiyde hizmet etmeyi görev bildim. Hiçbir zaman hukuka uygun olmayan ve konusu suç teşkil eden bir emir vermedim. Hiç kimseden de böyle bir emir almadım” dedi.

Kariyeri biter



Görev süresi içinde sitelerde yayınlanmak üzere önüne hiç bir yazı gelmediğini de savunan Eröz, görev yaptığı birimdeki bilgisayarlarda harddisk olmadığı için bilgilerin MEBS ana server’ında saklandığını kaydetti. Eröz “Islak imza şeklinde adlandırılan belge 12 Haziran’da çıktı. Ben ise bilgisayarların iadesi ve güvenli temizliğin yapılması emrini askeri savcılığın incelemesini tamamlamasından sonra, 20 Haziran tarihinde verdim. Yani 9 gün sonra” ifadesini kullandı.



Eröz’ün avukatı İlkay Sezer “Tutuklama kararı verirseniz, müvekkilimin tüm kariyeri bitecektir. Suriye hududundaki tek kolordunun komutanı olmasını da dikkate alarak kararınızı verin” diye konuştu. Duruşma savcısı Mehmet Ali Pekgüzel ise, sanığın üzerine atılı suçun mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi ve delileri karartma gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti.



Yaklaşık 15 dakikanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suç, delilleri karartma ve kuvvetli suç şüphesi bulunmasını gerekçe göstererek “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” ve “silahlı terör örgütü kurmak ya da yönetmek” suçlarından Eröz’ün tutuklanmasına oybirliğiyle karar verdi.



Tutuklanan Eröz Hasdal Cezaevi‘ne gönderilirken, hakkında yakalama kararı çıkarılan Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, Tümgeneral Mustafa Bakıcı ve Albay Ziya İlker Göktaş’ın da teslim olmaları bekleniyor.

