Başbakan'ın Başdanışmanı Akdoğan: Bazı danışmanlar kraldan çok kralcı

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan “Gül ve Erdoğan’ın medya üzerinden mesaj verme yolunu seçmeleri söz konusu olamaz. Ne bunu yaparlar ne de ulaklar üzerinden böyle bir mesaj vermek isterler” dedi.

Akdoğan bu açıklamaları Milliyet'ten Serpil Çevikcan'a yaptı. Çevikcan'ın bugünkü (2 Ağustos 20129 köşe yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever’in açıklamaları Çankaya hesaplarını yeniden açtı.

Sever’in, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeniden aday olabileceğini belirtmesi, AK Parti cephesinden yapılan kimi açıklamalara üzüldüğünü söylemesi uzun süre tartışılacak. Dikkati çeken bir nokta da, Gül’ün, bu açıklamalar konusunda düne kadar bir yorum yapmaması. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Köşk’e çıkma niyetini açığa vurmuşken, Gül cephesinden böyle bir hamle yapılması kulisleri hareketlendirdi.

Merak edilen konuların başında, Gül’ün Basın Başdanışmanının yaptığı açıklamaların da Erdoğan’ı “üzüp üzmediği” geliyor.

Gül’ün, bu kadar kritik bir konuda rahatsızlığını doğrudan Başbakan’a iletmek yerine, kırgınlığının bir şekilde medya üzerinden yansıtılması da herhalde Erdoğan cephesinde üzüntü yaratmıştır.

Dün, Başbakan Erdoğan’ın kurmay kadrosunun başında gelen isimlerden, Başdanışmanı, Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’la bu konuyu konuştum.

Çok özenli bir dil kullanan Akdoğan, bu konunun basın üzerinden tartışılmasından duyduğu rahatsızlığı sık sık vurgulama ihtiyacı duydu. Akdoğan’a, “Sayın Gül’e AK Parti tarafından mahalle baskısı yapılıyor” yorumlarını nasıl değerlendirdiğini sorduğumda yanıtı şu oldu:

'Konuşamayacakları hiç bir konu yok'

“Herşeyden önce bu konunun iki yıl önceden gündeme getirilmesi doğru değil. Başbakanımız da Sayın Cumhurbaşkanımız da düşünüp bu konuda bir karar vermemişken, Sayın Başbakanımız açısından partinin ilgili kurullarında bu konu konuşulmamışken, onlar dışındaki isimlerin çıkıp bu konularda ikide bir açıklama yapmaları doğru değil.

‘Tayyip bey olur’ demek yada ‘Abdullah bey olacak yada olmayacak’ demek de doğru değil. Neticede bu konu; basit, birilerinin kendi kişisel keyfine, görüşüne kalmış bir konu değil. Bu konu oturulur, zamanı gelince değerlendirir. Ayrıca, Sayın Başbakanımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşamayacakları hangi konu olabilir ki? Bugüne kadar milyon tane, çok ciddi, çok kritik, çok önemli konular gündeme geldi. Daha önceden cumhurbaşkanı adayı belirlendi, başbakanlar değişti, birçok önemli olay oldu. Böyle bir şey olmadı.”

'Ulaklar üzerinden mesaj vermezler'

Akdoğan, her iki ismin de medya üzerinden mesaj vermek gibi bir yolu seçmesinin söz konusu olamayacağını da vurgularken, “Ne bunu yaparlar ne de ulaklar üzerinden toplumun algısı önünde böyle bir mesaj vermek isterler. Bu iki ismin de böyle birşeye ihtiyacı olmaz, olamaz. Onun için, bu konu üzerinden yapılan açıklamalar, tartışmalar sadece ortamı daha çok gerer ve başkalarının ekmeğine yağ sürmek anlamına gelir” dedi.

'Her ikisine de nezaketsizlik'

Akdoğan, “İki yıl önceden tartışmak yanlış diyorsunuz ama 5 ay sonra, 7 ay sonra bir şekilde gündemin en sıcak konusu olacak” dediğimde de şu yanıtı verdi:

“Elbette konuşulabilir. Ama iki yıl öncesinden bu tartışmayı yapmak şahıslara saygısızlık değil mi? Neticede iki yıl daha Sayın Cumhurbaşkanı o koltukta oturacak. Bugünden, dışarıdan böyle bir yorumda bulunmak Cumhurbaşkanı açısından da Başbakan açısından da nezaketsizlik. Ayrıca biri kişisel kanaatini söylediği zaman bunu illa birinin yaptırdığı açıklama olarak görmek de doğru değil.”

'Aralarında hiç bir gerilim yok'

Peki, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında, yıllar içinde başgösteren, Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesiyle tırmanan bir gerilim söz konusu mu?

Akdoğan, bu soruya da “Ben hiç öyle bir şey görmüyorum. Bu ancak birilerinin temennisi olur. İlişkilerini, yapılan açıklamalar, siyasi tartışmalar üzerinden değerlendirmek çok büyük hata” yanıtını verdi.

'Anketlerde maksat yok'

Bir başka konu anket meselesi. Gül’ün, AK Parti tarafından yaptırılan anketlerde çok düşük oy almasına içerlediği de Sever’in açıklamalarıyla kamuoyuna yansımıştı.

Yalçın Akdoğan, akademisyen yönüyle de bu anketlerle yakından ilgileniyor, bir toplumbilimci bakışıyla yorumlar yazıyor. Anket meselesini sorduğumda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bizde Başbakan’la ilgili anket yapılmıyor. Anket içerisinde standart sorularımız var. Konjonktüre yeni bir gündem gelirse, örneğin Türk uçağının düşürülmesi gibi; onunla ilgili birşey soruluyor. Onun dışındaki sorular standart. Soru sorulanlar, parti liderini düşünerek genellikle yanıt veriyor. Cumhurbaşkanımızın düşük çıkması, asla O’nun beğenilmediği anlamına gelmiyor. Siyasi lider kategorisinde soru sorulduğu için o nedenle düşük çıkıyor olabilir. Maksatlı bir şey olamaz?”

'Başbakan’a güven eksilmesi yok'

Peki son anketler ne gösteriyor?

Akdoğan, “Başbakan’ın liderliği konusunda bir güven eksilmesi yok. Tartışmaya açık bir durum da yok. Son anketlerde AK Parti yüzde 53 bandında görülüyor. Birçok olay oluyor bitiyor. Bunun AK Parti’nin oy oranına yada Başbakanımızın güvenilirliğine olumsuz bir etkisi yok” diyor.

'Bazı danışmanlar kraldan çok kralcı'

Akdoğan ayrıca dün akşam CNN TÜRK'te yayınlanan Ankara Günlüğü programında Hande Fırat ve Enver Aysever'in sorularını yanıtladı. Akdoğan, "Ahmet Sever'in Cumhurbaşkanı ile ilişkisinin ne düzeyde olduğunu bilmiyorum ama bazı danışmanlar kraldan çok kralcı olabiliyor, durumdan vazife çıkarabiliyor" dedi.