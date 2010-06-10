Başbakan'ın arabuluculuk talebine Hamas'tan ret

T24- Türkiye’de hükümetin terörist olarak görmeyi reddettiği ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile aralarında arabuluculuk yapmayı teklif ettiği Hamas, Mısır’dan başka bir arabulucu kabul etmediklerini açıkladı. Mısırlı bir diplomat da, Başbakan Erdoğan’ın Hamas’la El Fetih arasında arabulucuk yapma arzusu için “Başkaları da denedi ama bir şey değişmedi” yorumunu yaptı.

Mısır’da yayınlanan El Masri El Yom gazetesinin haberine göre, Hamas’ın liderlerinden Ayman Taha, Filistin Kurtuluş Örgütü ile Hamas arasında yürütülen uzlaşma görüşmelerinde Mısır’dan başka bir arabulucu aramadıklarını bildirdi. Hamas denetiminde bulunan Gazze’deki Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Bahr da, arabuluculuk konusunda Mısır’a alternatif bulunmadığını açıkladı.

El Masri El Yom gazetesi, Mısır’ın Müslüman Kardeşler örgütü temsilcileriyle bir grup Mısırlı milletvekilinin Gazze’ye yaptığı ziyaret sırasında, Türkiye tarafından son zamanlarda sıkça seslendirilen arabuluculuk tekliflerinin de gündeme geldiğini yazdı.

Hamas denetimindeki Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Bahr, “Filistinliler arasındaki uzlaşma sürecine yönelik arabuluculuk girişimlerinde Mısır’dan başka bir alternatifimiz yok. Biz FKÖ ile adil bir anlaşmaya varılması için sadece Mısır’dan yardım bekliyoruz” dedi.

Hamas’ın önde gelen isimlerinden Ayman Taha da, “Biz arabuluculuk konusunda Mısır’a veya Mısır’ın uzlaşma belgesine alternatif aramıyoruz. Hamas’la El Fetih arasındaki bu arabuluculuk girişiminin nihai bir anlaşmayla sonuçlanmasını umut ediyoruz” diye konuştu.

Bu arada El Masri El Yom’a konuşan üst düzey bir Mısırlı diplomat ise, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Fetih’le Hamas arasımnda arabuluculuk yapma arzusundan kaygı duymadıklarını söyledi. Mısırlı diplomat, “Daha önce de bazı bölgesel aktörler arabulucu olmak istedi, ama hiçbir şey değişmedi” dedi.