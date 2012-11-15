Başbakan'ın aleyhinde haber paylaşan PTT memuruna 6 bin lira ceza!

Zonguldak’ta, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet aleyhinde basında yer alan haber ve karikatürleri, Facebook’taki sayfasında paylaştığı gerekçesiyle açılan idari soruşturmada ’maaş kesintisi’ ve ’kademe ilerlememe’ cezası ile cezalandırılan PTT memuru 42 yaşındaki İbrahim Damatoğlu’na yargıdan da ceza geldi. Damatoğlu, ’Kamu görevlisine hakaret’ suçundan 6 bin 80 lira adli para cezasına çaptırılırken, mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Gürkan Gündoğan'ın DHA'da yer alan haberine göre; Ankara PTT Maşmüdürlüğü Teftiş Kurulu, Başbakan Erdoğan ve hükümet aleyhinde gazetelerde ve dergilerde yer alan haberlerin yanında, bazı köşe yazarlarının yazılarını ve karikatürleri Facebook’taki sayfasında paylaşan 22 yıllık PTT memuru İbrahim Damatoğlu hakkında geçen yıl Eylül ayında idari soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda evli ve 1 çocuk babası Damatoğlu’na, ’Siyasi ve ideolojik içerikli haber paylaşmında bulunmak, Başbakan’ı ve partisini hedef alan paylaşımlarda bulunmak, kamuoyunu hükümet ve Başbakan aleyhine olumsuz yönlendirmeye dönük onur kırıcı ibarelerin kullanıldığı ifade ve paylaşımları yaymak’ suçlarından ’maaş kesintisi’ ve ’kademe ilerlememe’ cezası verildi.

2 yıl hapis istemi

Aynı soruşturma kapsamında önce Ordu, sonra da Bartın’a tayini çıkarılan Damatoğlu hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın soruşturması sonunda Damatoğlu hakkında, ’Kamu görevlisine hakaret’ suçundan alt sınırı 1 yıldan az olmamak kaydıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

’İfade özgürlüğünün bir sınırı var’

Savcı Ali İrfan Yılmaz’ın hazırladığı iddianamede, ifade özgürlüğünün bir sınırının olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de belirtildiği üzere kamu güvenliği, kamu düzeni, genel ahlakın ve başkalarının ünü ya da haklarının korunması için ifade özgürlüğü sınırlandırılabilmektedir. İfade özgürlüğü, insanlara başkalarının şereflerine, saygınlıklarına müdahale hakkı vermez. Kişilerin özgürlüğü, bir başkasının özgürlüğünün başladığı yerde son bulur."

’Muhalif basında çıkanları paylaştım’

Zonguldak 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Damatoğlu, bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Damatoğlu savunmasında şunları söyledi:

"Facebook sayfamdaki Hitler benzetmesi başka bir gazetenin fotoğrafı olup, benim gazete haberinde beğendiğim bir şeydir. Benim ürettiğim bir şey değildir. Ulusal basında çıkan haberlerdir. ’Katillerin ve hırsızların Başbakanı’ bölümü ise Fidel Castro’nun sözüdür. Benim ürettiğim bir şey değildir. Hakaret ve kötü söz paylaşımım yoktur. 22 yıllık devlet memuruyum. Devlet büyüklerine kötü bir şey yazmadım. Sadece muhalif basında çıkan yazıları paylaştım."

Para cezası

Mahkeme heyeti, ’Kamu görevlisine hakaret’ suçunu işlediği kanaatine vardığı sanık Damatoğlu’na, 6 bin 80 lira adli para cezası verdi. Sanığın geçmişini ve sabıkasız olmasını göz önüne alan mahkeme, bir daha suç işlemeyeceği yönünde heyet üzerinde oluşan kanaat nedeniyle de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan İbrahim Damatoğlu, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle temyiz haklarının bulunmadığını, ancak bir üst mahkemeye başvurarak karara itiraz edeceklerini söyledi. Damatoğlu, olay nedeniyle sicilinin bozulduğunu kaydetti.