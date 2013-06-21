Başbakan'ın 'Akdeniz' gafı sosyal medyayı salladı

Başbakan Tayyip Erdoğan, 17. Akdeniz Oyunları'nın açılış töreninde "Akdeniz"in İngilizcesini yanlış söyleyince sosyal medyada gecenin konusu oldu.

7. Akdeniz Oyunları’nın açılış töreninde ersin Stadyumu’nda konuşan Başbakan Erdoğan, İngilizcesi “Mediterranean” olarak çevrilen Akdeniz için "White Sea" dedi.

Gerçek White Sea ise bilindiği üzere, Rusya’da yer alıyordu. Çok kısa süre sonra Twitter'da da “White Sea” esprileri yapılmaya başlandı.

Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerine düşmesinin ardından ise gece boyunca yapılan bu yanlış çeviriyle ilgili binlerce tweet atıldı.

Radikal.com.tr'nin derlediği, yanlış çeviriyle ilgili Twitter'da paylaşılanlar şöyle:

Selçuk Erdem @selcukerdem: Sabah 3'te kalktım çalışmak için, karşıma white sea çıktı. Yatıyorum tekrar.

Enver Karakaya @enverkarakaya: #direningilizce "Akdeniz, Beyaz deniz, yani White sea olarak adlandırılır"

Elif Dogan @BlogcuAnne: Başbakanın tez elden iyi bir çevirmene ihtiyacı var.Önce "Interest groups"u "faiz lobisi" olarak çevirdiler. Şimdi de "Akdeniz"i "White Sea"

sadi tekin @saditekin: mediretta.. medatrayn.. medereteyn.. neyse, white sea işte!

iskender baydar @iskenderbaydar: Yuzde 50 white sea yuzde 50 black sea.. Fifty fifty kusura bakmayin.. Win win yani.. One minute icabinda!!

delininbiri @capulcudeli: ülkenin başbakanı akdenizi white sea diye çevirirken 1000 liralık maaşı olan iş için ana dil gibi ingilizce istensin. güzel valla.

oben budak @obenBudak: "@onuryuksel: Akdeniz white sea olunca White House da AkSaray mı oluyor?" Ben noolcam asıl, Oben BudWhite?

T.C. Mehmet Aslan @Aslnmhmt: Piskevit ile alay edersen White Sea ile rezil olursun!!

zeynep gabrali @zeynepgabrali: White Sea diyen Basbakan'a biri Black Sea diye bagiraydi bari de Carsiya destek protestosu olaydi. Icten ice destekliyor bence #direnakdeniz

unes Duru @gunesduru: bu günden itibaren "Mediterranean Sea" tüm haritalarda "white sea" yazılır. padişah hata yapmaz, buyurur.

Cüneyt Kaşeler @CUNEYTKASELER: Başbakanım sizin danışman google çeviri sanırım white sea yok, valla yok.

Berfu Merve Bolulu @berfumrvbolulu: Haberimiz yokken ülkeyi Rusya’ya mı taşıdı bunlar acaba, ondan mı White Sea?

Ahmet Mert @MaviyesilAlgg: Ahaahha başbakan Akdenize White Sea dedi ya. E yok artık. Tavuk çevirme de Chicken Translate o zaman