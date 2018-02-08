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Başbakan'ın afişlerini yırtan 3 sanığa hapis cezası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Balçova ilçesinde, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu için hazırlanan Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğraflarının bulunduğu afişlere zarar verdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan Erol P

08 Şubat 2018 20:27

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Balçova ilçesinde, 16 Nisan\'daki anayasa değişikliği referandumu için hazırlanan Başbakan Binali Yıldırım\'ın fotoğraflarının bulunduğu afişlere zarar verdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan Erol P., Barış B. ve Lokman D.’ye 3\'er ay hapis cezası verildi.
Geçen yıl 20 Mart’ta meydana gelen olayda AK Parti Balçova İlçe Başkanlığı’nın 16 Nisan\'daki anayasa değişikliği referandumu çalışmaları için hazırlatılıp, Sakarya Caddesi’ndeki reklam panosuna asılan, üzerinde Başbakan Binali Yıldırım\'ın fotoğrafının bulunduğu \'Önce memleket, tabii ki evet\' yazılı afişler gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce yırtıldı. Polisin başlattığı soruşturma kapsamında afişlere zarar verdiği öne sürülen Erol P., Barış B. ve Lokman D. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, AK Parti Balçova İlçe Başkanı Evrim Özen’in şikayetçi olmasıyla 3 sanık hakkında \'Mala zarar verme\' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz sanıklar Erol P., Barış B. ve Lokman D. ile AK Parti Balçova İlçe Başkanı Evrim Özen katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenilen AK Parti Balçova İlçe Başkan Yardımcısı Kadri Tanrıtanır, olay günü bir kişinin kendisini aradığını ve afişlere 3 kişinin küfür ederek zarar verdiğini söylediğini belirtti. Tanrıtanır’a olayı aktaran tanık Niyazi Behram da İzmir Ekonomi Üniversitesi\'ne ait inşaatta gece bekçiliği yaptığını belirterek, olay gecesi 3 kişinin küfür ederek afişleri yırttığını gördüğünü anlattı.
Daha önceki duruşmalardaki beyanlarını tekrar eden sanıklar, afişlere verdikleri zararı karşılamak istediklerini yineledi.
Hakim sanıklara 3\'er ay hapis cezası verirken, zararı gidermeleri koşuluyla haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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