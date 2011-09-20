Başbakan’ın açıklaması kafa karıştırdı

T24- Ankara’da 3 kişinin hayatını kaybettiği 34 kişinin yararlandığı patlamanın Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nca terör saldırısı olarak resmen açıklanmasına karşın ABD’de bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terör saldırısı olduğu yönünde bir bilgi yok” şeklindeki sözleri kafaları karıştırdı.



Kızılay Kumrular sokakta saat 11.00 sıralarında meydana gelen 3 kişinin öldüğü ve 34 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin sabah saatlerinden itibaren sürekli çelişkili açıklamalarda bulunuldu.



Patlamanın terör saldırısı mı yoksa bir tüp kazası mı olduğu yönündeki ilk dakikalardaki bilgi kirliliği, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık’ın bir görgü tanığının ifadesine dayanarak verdiği bilgiyle başladı. Buna göre “Patlama alev alan bir piknik tüp binadan atılmış ve LPG’li bir aracın patlamasına da yol açmıştı.”



Bu açıklamayla terör saldırısı endişesi azalmışken, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TRT Avaz stüdyolarının açılış töreninde, patlayan araçta bomba tespit edildiğini duyurdu.



Bu arada emniyet ve savcılıktan patlamanın bombalı saldırı olduğununa yönelik hiçbir bilgi verilmedi.



Patlamada 5’i ağır 15 kişinin yaralandığı açıklanırken, 3 kişinin hayatını kaybettiğini bilgisini ilk kez Almanya’da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül verdi ve terörü kınayan bir açıklama yaptı.



Ardından saat 15.00 sıralarında İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Saldırının sorumlusu olarak PKK’yı işaret eden Şahin ‘Daha çok kişi öldürmeyi hedeflemişler’ diye konuştu. Ankara Cumhuriyet Savcılığı da "Parça tesirli bir bombanın patlatılması suretiyle büyük can ve mal kaybına neden olacak bir eylemin yapılması terör eylemi olarak değerlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.



Tüm bu açıklamaların ardından ABD’de bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan kafaları karıştıran bir haber geldi. Anadolu Ajansı saat 17.30 sıralarında geçtiği haberine göre Başbakan Erdoğan, “''Olayın bir terör saldırısı olduğu yönünde bir bilgi yok. Olayla ilgili kesin bilgiler geldikten sonra bunu sizinle paylaşacağız'' dedi.