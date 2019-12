'Başbakan'ın ABD gezisi değerlendirme konusu'

T24 -

Bakan Çiçek, ''Nevruz Bayramı'na yönelik önlemler gündeme geldi mi? Diyarbakırspor'un ligden düşürülmesi söz konusu. Demokratik açılım göz önünde bulundurulduğunda nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorularını şöyle yanıtladı:



''Nevruz konusu bugün gündeme gelmedi. İçişleri Bakanlığımız, her zaman ilgili güvenlik birimleri belli tarihler öncesi ön çalışmayı yapar. Bu gerekli, tecrübeleri de var birikimleri de var. Neyin nasıl yapılacağı önceden kararlaştırılmış vaziyette. Bugün bunları konuşmadık.



Nevruz gününün bir barış günü, bir şenlik günü, bir kardeşlik havası içinde geçmesi hepimizin menfaatinedir. Bu türlü günleri, bir endişe kaynağı, karşılıklı korkuların ortaya salındığı günler olarak değerlendirmemek lazım. Yasalara uygun olarak herkes kutlamaları yapabilir, yapmalıdır. Bundan herkesin de menfaati vardır.



Ona paralel olarak bir şey ifade edeceğim. Spor bir barış aracıdır, bir kardeşlik aracıdır. Spora böyle bakmak lazım. Bunun dışına taşırdığımızda spor, spor olmaktan çıkar. Kin ve nefretin, husumetin, karşılıklı bir kısım ön yargıların gündeme geldiği bir kısım sahneler ortaya çıkar. Arzu ederiz, tüm temennimiz odur ki 1. Lig'de bulunan Diyarbakırspor'un yoluna bu şekilde devam etmesidir. Ama herkesin bu süreci soğukkanlı değerlendirmesi lazım. Bu türlü görüntüler ne Diyarbakırspor'un lehinedir, ne bir başka ilimizin lehinedir ne de Türkiye'nin lehinedir. Bu görüntüler artık Türkiye'ye yakışmıyor. Herkesin sorumlu davranması lazım. En evvel spor kulüplerimizin başında olanlar dahil, bu konuları değerlendirirken son derece soğukkanlı, yatıştırıcı, birliği, beraberliği, kardeşliği ve sporun amacını göz önünde bulundurarak açıklamaları yapmaları gerekir. Bizim arzumuz Diyarbakırspor'un yoluna devam etmiş olmasıdır. Bu bizim temennimizdir, ama kararı verecek olan tabiatıyla biz değiliz, Futbol Federasyonu ve onun ilgili kurullarıdır. Biz meseleye böyle bakıyoruz.''



Elçilerle ilgili belirsizlik sürüyor



Çiçek, ''Geri çağrılan elçilerimizin geri gidip gitmeyecekleri belli değil mi?'' sorusuna da ''Demin ifade etmeye çalıştım. Bu süreçte yapılacak birçok iş var. Her şeyin cevabını anında alamazsınız ve almamalısınız. Her şeyin sorusunu da anında sormamalısınız'' karşılığını verdi.



Düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan ve basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan yardımcısı Cemil Çiçek, Kurul'daki öncelikli konularının Elazığ'da yaşanan deprem olduğunun ifade etti.Deprem vesilesiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kaybetmiş olan vatandaşların tüm zararlarının Hazine tarafından karşılanacağını bildirdi.Cemil Çiçek, toplantıda öncelikle geçen hafta Elazığ'da meydana gelen depremin ele alındığını söyledi.Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara ve Türk milletine de geçmiş olsun dileklerini ileten Çiçek, hükümet olarak depremin hemen ardından yapılması gereken çalışmaları başlattıklarını ifade etti.Hasar tespitlerinin yapılmasına devam edildiğini belirten Cemil Çiçek, depremin sadece Elazığ'ın Kovancılar ilçesini değil, Palu ilçesi ile Bingöl ve Tunceli illerini de etkilediğini, bu yerleşim birimlerinde de hasar meydana geldiğini kaydetti. Hasar tespit çalışmalarının bu illerde de devam ettiğini anlatan Çiçek, birkaç gün içinde hasar tespit çalışmalarının biteceğini ümit ettiklerini söyledi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha önce açıkladığı gibi ağır ve orta hasarlı bu yerleşim merkezlerindeki konutların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kanalıyla yapılabilmesi için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Çiçek, bu çerçevede inşa faaliyetine süratle geçileceğini söyledi.Çiçek, ''Ayrıca bugün Bakanlar Kurulu'ndan da kararı çıkardık; Deprem vesilesiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kaybetmiş olan vatandaşlarımızın tüm zararları Hazine tarafından karşılanacaktır. Bunların yerine Tarım Bakanlığı TİGEM'de yetiştirdiği hibe damızlık hayvanları teslim edecektir. Bedeli de Hazine tarafından karşılanmış olacak. Bununla ilgili de kararnameyi bugün karara bağladık'' diye konuştu.Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınan kanun tasarılarından birinin de Adalet Personeline Yol Tazminatı Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı olduğunu ifade eden Çiçek, bunun daha önce Anayasa Mahkemes tarafından iptal konusu olduğunu hatırlattı. Çiçek, tasarının fonda toplanan paranın tasfiyesi ve bundan sonra da haciz ve keşiflerde ödenebilecek yol tazminatıyla ilgili olduğunu söyledi.Çiçek, ele alınan bir diğer konunun da YÖK'ten gelen bir teklif olan 7 yeni devlet üniversitesinin kuruluşu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:''Özellikle büyük şehirlerimizde devlet üniversiteleri gerek kontenjan artırımları sebebiyle gerekse öğretim üyesi sebebiyle yeni devlet üniversitelerinin açılmasına imkan verecek kapasitededir. Bunun için İstanbul'da Medeniyet Üniversitesi, Ankara'da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İzmir'de Turgut Reis Üniversitesi, Bursa'da Orhan Gazi Üniversitesi, Konya'da Konya Üniversitesi, Kayseri ve Erzurum'da da bu illerimizin ismini taşıyan 7 tane üniversitenin kurulmasıyla ilgili kanun tasarısı da imzaya açılmıştır.''Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısında Milli Eğitim Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin tasarının da ele alınarak imzaya açıldığını belirterek, bunun da Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda başöğretmen ve uzman öğretmen olma esaslarını yeniden belirleyen, tümüyle teknik nitelikte bir kanun tasarısı olduğunu kaydetti.Bakanlar Kurulu toplantısında AB ile ilgili konuların da ele alındığını belirten Çiçek, AB Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikası'ndan sorumlu üyesi Stefan Füle'nin Türkiye'de olduğunu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile görüştüğünü de hatırlattı. Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili Bakanlar Kurulu'na bilgi verildiğini ve 2010-2011 yılları ile ilgili AB Eylem Planı hakkında bilgi sunulduğunu ifade eden Çiçek, şunları söyledi:''Bu eylem planı kabul edilmiştir. Bu çerçevede 24-25 Mart'ta Egemen Bağış, Brüksel'de görüşülecek fasıllarla ilgili toplantı yapacaktır. Açılması imkanı olabilecek bazı fasıllarla ilgili çıkarılması gereken kanun tasarıları var. Bu tasarıların da bir an evvel Meclis'ten yasalaşması noktasında bir arzumuz var. Özellikle rekabet politikası, kamu alımları, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile sosyal politika ve istihdam konusu ki 4 tane başlıktır. Bu 4 başlıkla ilgili bazı tasarıların mümkünse kısa sürede TBMM'den geçmesini arzu ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalar son safhaya gelmiştir, bir kısmı da Meclis gündemindedir.''Bakanlar Kurulu'nda belediyelerle ilgili konuların görüşüldüğünü de ifade eden Çiçek, nüfusu 2 binin altına düşen yerlerde bazı belediyelerin kapatıldığını anımsattı. Bununla ilgili bir yasa çıkarıldığını ve bunun iptale konu olduğunu hatırlatan Çiçek, bazı şehirlerde ise birleşen belediyelerin olduğunu söyledi.''Ortada ciddi bir sıkıntı var'' diyen Çiçek, bu belediyelerde fazladan istihdamın söz konusu olduğunu belirtti. Söz konusu belediyelerde memur ve işçi statüsünde fazladan çalışanların belediye bütçesine ciddi yük getirdiğini kaydeden Cemil Çiçek, şöyle konuştu:''Bunlarla ilgili bir çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır. İçişleri Bakanlığı gerekli değerlendirmeleri yaptı. Bugün Bakanlar Kurulu'na verdiği bilgide fazla istihdam konusu olan personelin kamu kurumlarında çalışmasına imkan verebilmek için Sayın Hayati Yazıcı, Devlet Personel Başkanlığı ona bağlı ve İçişleri Bakanlığımız birlikte bir çalışma yaparak bunların ihtiyaç duyulan kamu kurumlarında görevlendirilmesine imkan verecek bir düzenlemeyi idari tasarrufla yapabilmek için Bakanlar Kurulu'nda bir karar alınmıştır. Yine belediyelerin bir kısım alacakları var, takibe koydukları alacakları. Bazıları kamu kuruluşlarında bazılar da şahıslardadır. Belediyenin sunduğu mal ve hizmetlerden istifade eden kamu kuruluşlarının ve şahısların borçlarını ödeyememiş olmasından kaynaklanan bir sıkıntı var. Bu da mahalli idarelerde bütçe açıklarına sebebiyet veriyor. Bugün yapılan toplantıda bunların yeniden yapılandırılması ile ilgili ne yapılabilir bununla ilgili konular konuşulmuştur. Bir yasal düzenlemeyi ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Bu düzenleme de süratli şekilde yapıldığında TBMM'ye sevk etmiş olacağız.''Dış gelişmelerle ilgili de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Bakanlar Kurulu'na bilgi verdiğini aktaran Çiçek, dış ve iç gelişmelerin Bakanlar Kurulu'nun gündeminde değerlendirildiğini söyledi.Ermeni iddialarıyla ilgili bir kararın İsveç Parlamentosu'nda kabul edilmesinin ardından Ankara'nın bundan sonra ne yapacağının toplantı gündemine gelip gelmediği sorusuna Çiçek, ABD Temsilciler Meclisi'nin ilgili komisyonunda bir tasarının oylama konusu olduğunu anımsatarak, bunlarla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve kendisinin açıklamalar yaparak tepkilerini ortaya koyduklarını hatırlattı.Çiçek, şöyle konuştu:''Bunları doğru bulmuyoruz, bu tür milletimize yönelik kabullerin hepsi haksızdır. Ortaklığa sığmayan, ortak olarak beraber olduğumuz bu ülkelerin parlamentolarından bu tip yasaların geçmiş olması, ilişkilere, normalleşmeye, barış sürecine ciddi ölçüde zarar veren hususlardır. Dolayısıyla Türkiye haklı olarak tepkilerini ortaya koymuştur. Bizim tepkilerimiz bir anlık bir tepki değildir. Tabiatıyla böyle bir haksız itham karşısında kalan bir ülkenin koyması gereken tepkilerdir. Biz de bunun gereğini yapıyoruz. Ümit ederim muhataplarımız bunları iyi anlar, iyi değerlendirir. Çünkü biz bölgemizde barışın ve huzurun tesisi için, normalleşmenin gerçekleşebilmesi için bir kısım çabaların, bir kısım gayretlerin içinde olduğumuz bir dönemde bu tip parlamentoda kararların alınması ve parlamentoların kendilerini tarihçilerin yerine koyarak karar vermiş olmaları akla mantığa da uygun değildir, sürece de olumsuz yönde zarar verecek gelişmelerdir. Bunu değişik üsluplarla, değişik vesilelerle hep ifade etmeye çalıştık. Halen bulunduğumuz noktada da biz olaya böyle bakıyoruz. Bundan sonraki gelişmeleri de yakından takip edeceğiz.''Başbakan Erdoğan'ın, gelecek ay yapmayı planladığı ABD gezisini erteleyip ertelemediği sorusuna ise Çiçek, ''Sayın Başbakan'ın ABD ziyaretiyle ilgili konu, değerlendirme konusudur. Daha evvelki yapılan açıklama ne ise bu konuda halen o noktadayız. Bunun bilinmesinde fayda var'' karşılığını verdi.''Belediyelerdeki fazla istihdamı söylediniz. Ne kadar fazla istihdam söz konusu. Alacaklar yeniden yapılandırma mı olacak ve ne kadarlık bir borç yapılandırılacak?'' sorusuna Çiçek, şu yanıtı verdi:''Belediyelerle ilgili şu ana kadar 15 binin üzerinden fazla personel gözüküyor. 15 bin 600 civarında bir personel görünüyor. Bunun kamu kuruluşlarında, ihtiyaç olan kuruluşlarda değerlendirilmesi yönünde idari tasarrufla bunu yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili çalışmayı yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı, Devlet Personel'den sorumlu Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı ile birlikte bunu kısa sürede gerçekleştirmeyi istiyoruz.İkincisi, alacakları aşağı yukarı 6.5 katrilyon civarındadır belediyelerin, kamu kuruluş ve şahıslardan... Bu bir af değildir. Af dediğiniz zaman ana para ve faiziyle birlikte bunun tümüyle ortadan kaldırılması gibi bir durum... Halbuki bu yeniden yapılandırmadır, borç borçtur bunun ödenmesi gerekmektedir. Daha evvel bir kısım kuruluşların, Maliye'nin yaptığı çalışmalar var, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılması söz konusu oldu, BAĞ-KUR alacaklarıyla ilgili yapılandırmalar söz konusu oldu. O kriterler çerçevesinde bir yeniden yapılandırma söz konusu olabilecektir.Ana para ve ana paranın bugüne kadarki olan enflasyon farkını ilave etmek suretiyle belki faizlerden vazgeçmek suretiyle böyle bir yapılandırma söz konusu olabilecektir. Bununla ilgili de bir kanun tasarısına ihtiyaç var.''