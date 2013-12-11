Başbakan'ın 5 kişilik aile için yaptığı çay- simit hesabı doğru mu?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 5 kişilik aile günde üç öğün çay ve simit tüketse aylık 450 TL veriyor sözlerini eleştirdi. Mecliste, hesabın yanlış olduğunu kağıda yazarak kürsüye gösteren Çam, "Başbakan sadece çay hesabı yapıyor, aile aylık 1080 TL harcıyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Başbakanın 5 kişilik aile üzerinden yaptığı çay ve simit hesabı tartışmaya açıldı. Asgari ücretin 804 lira olduğunu söyleyen Erdoğan’a göre, 5 kişilik aile, günde üç öğün çay ve simit tüketse aylık giderleri 450 lira tutuyor. Başbakanın bu hesabı CHP’lilere de hesap yaptırdı. CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’da, çay ve simit giderinin ‘1080’ TL olduğunu gösteren kağıdı kürsüye gösterdi. "Başbakan, hesabınız yanlış" diyen Çam’ı, TBMM Başkanı Çiçek uyardı. AKP’liler susturmaya çalıştı. Ancak, Çam, uzun süre hesap yaptığı kağıdı elinden indirmedi.

Çam: Başbakan sadece çay hesabı yapıyor

Musa Çam, T24’e, Başbakan, sadece çay hesabı yapıyor. Hesabın içinde simit yok. 5 kişilik ailenin çay parası ayda 450 lira. Simit için ödediği miktar 630 lira. Yani, 5 kişilik ailenin aylık çay ve simit parası toplam 1080 lira. Çam, başbakanın hesabına göre, aile bütçesinin 276 lira açık verdiğine dikkat çekiyor.

Uluslararası sözleşmelerde asgari ücret tespit skalasının 4 kişilik aile üzerinden yapıldığına dikkat çeken Çam, Türkiye’de de asgari ücret komisyonunun çalışmalarına başladığını ve 2015 yılının ilk altı ve ikinci altı aylık için asgari ücret tespit edilecek.

TBMM tutanaklarında çay-simit tartışması şöyle:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan (Devamla): 2002'de asgari ücret 184 lira idi. 5 kişilik bir aile günde 3 öğün çay ve simitle geçinse 270 liraya ihtiyaç vardı yani asgari ücret maalesef çay ve simide yetmiyordu. Bugün bu hesabı yaptığınızda, asgari ücret 804 lira. 5 kişilik bir aile 3 öğün çay ve simit tüketse ihtiyacı olan miktar 450 lira. On bir yıl önce asgari ücret çay ve simide yetmezken bugün neredeyse asgari ücretin yarısı yetiyor

Musa Çam (İzmir) - Çay-simit yanlış hesap! Çay-simit yanlış hesap!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan (Devamla) - Ülkemizde sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 39,5 iken 2012 yılında bu oran yüzde 74,8'e ulaştı.

Musa Çam (İzmir) - Sayın Başbakan, çay ve simit hesabı yanlış. Çay-simit hesabı yanlış Sayın Başbakan.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek- Sayın Çam, Sayın Çam yapmayın. Bakınız, bu doğru bir şey değil.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan (Devamla) - 2002 yılında…

Musa Çam (İzmir) - Çay-simit hesabı yanlış Sayın Başbakan, eksi 276 lira açık veriyor aile.