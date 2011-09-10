Başbakan'ın 3 çocuk talebine gelinden ilginç yanıt

T24 - AKP Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu’nun kızı Hilal Mazıcıoğlu ile Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakiboğlu’nun oğlu ekonomist Emre Nakiboğlu’nun nikah törenine katılan Erdoğan genç çiftten 3 çocuk istedi. Gelinin yanıtı ise 3 artı 2 oldu.







Milliyet'in haberine göre; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şehitkamil Belediyesi tarafından yaptırılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük kültür merkezini hizmete açtı. Başbakan Erdoğan, Gaziantep’in bu kültür merkeziyle ulusal ve uluslarası kongrenin yapılacağı kongre merkezinin de olacağını belirtti.



Burada AKP Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlu’nun kızı Hilal Mazıcıoğlu ile Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakiboğlu’nun oğlu ekonomist Emre Nakiboğlu’nun nikah törenine katılan Erdoğan, Bakan Fatma Şahin ve Bülent Arınç ile birlikte nikah şahitliği yaptı.



Evlenme cüzdanını gelin Hilal Mazıcıoğlu’na veren Başbakan, "3 çocuk istiyorum" dedi. Gelin Hilal Mazıcıoğlu ise "3 artı 2 sayın başbakanım" yanıtı verdi. Bu yanıt Erdoğan’ı oldukça memnun ederken, salonu kahkahaya boğdu.



Erdoğan şöyle devam etti:



"Tabii şimdi Halil Mazıcıoğlu (gelinin babası) ne der bilemem ama burada asıl konuşması gereken kız. Çünkü işin bütün çilesini o çekecek. Yavruları o büyütecek. Biz bu ülkenin geleceğine hele hele 2023’e ustalık dönemi olarak giriyoruz, kaliteli nesillere ihtiyacımız var. Siz kaliteli bir ailesiniz ama şunu unutmayın, her şeyden önce bu neslin çoğalması lazım. Biz can güvenliği için varız, mal güvenliği için varız, neslin korunması için varız, nesil tüketiliyor. Biz bu nesli çoğaltacağız. Yaptığımız hesaplara göre en az üç çocuk olması lazım. Önü açık, Hilal ne demek istediğimi anlıyor musun? Kayınpedere gidip fabrikalarında çalışalım diye bir derdin içine girme. Bütün birikimini, değerlerini yarınlar için önemli nesle adayın, önemli olan bu konuda bizim beklentilerimiz çok.



Ben böyle aileleri gördüğümde, şahadet ettiğimde, şahit olduğumda umutlarım artıyor ama bazen de bakıyorsun bir tane, iki tane yeter diyenler var. O, 2037’de yaşlı bir Türkiye’yi hazırlar. En az üç olursa biz bugünkü Türkiye’yi koruruz. Üçün üzerine çıktığımız zaman genç dinamik bir Türkiye’yi hazırlarız. Şu anda iyi yolda olan Türkiye Allah’ın izniyle 2023’te dünyanın ilk 10’u arasındaki Türkiye olur."



Başbakanın "Buna katkıda bulunmak istemez misin, tamam mı" sorusuna Hilal Nakıpoğlu’nun "evet" şeklinde cevap vermesi üzerine Erdoğan, aile cüzdanı geline verdi.



Erdoğan’ın elini öpmek isteyen geline "Ben elimi öptürmem, annenin, babanın, hocalarının elini öp" tavsiyesinde bulundu.



