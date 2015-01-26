'Başbakanımızdan rica ediyorum, Atatürk'ü Koruma Kanunu ayıbı kaldırılsın'

Ülke TV'de Nevzat Çiçek'in hazırlayıp sunduğu 'Pergel' programına konuk olan Mustafa Armağan, Atatürk'ü Koruma Kanunu'nun kaldırılmasını istedi.

Çerkez Ethem'in hatıratına ulaştıklarını ve önümüzdeki günlerde ilk kez yayınlayacağını belirten Armağan, ancak hatıratlarda Çerkez Ethem'in Mustafa Kemal'e ağır eleştirilerinin bulunduğunu ve bu belgeleri yayınladığında Atatürk'ü koruma kanunundan dolayı çekinceli olduğunu söyledi.



haber7'nin haberine göre, Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu eleştiren Armağan, ''Ben bu kanunun Hükümet'ten, Başbakan'ımızdan, Bakanlar Kurulu'ndan rica ediyorum; bu ayıbı artık kaldırsınlar'' diyerek şunları söyledi: ''Çerkez Ethem'in kendi ağzından Mustafa Kemal'e, İsmet İnönü'ye, Fevzi Çakmak'a müthiş eleştirileri var. Ben bu eleştirileri yayınlarsam acaba kaç ay hapis cezası yerim müzakeresi yaptım. Aradan 94 yıl geçmiş, 94 yıl önceki bir hadise hakkında yayınlanmış bir belgeye ulaşıyorum ve bu belgeyi yayınlayabilir miyim, yayınlayamaz mıyım? Yayınlarsam kaç ay hapis cezası yerim bunu konuşuyorum. Yani böyle bir sansürün, baskının ve kanunla korunan bir kişinin var olduğu bir ortamda bizim hakikaten tarihin ufuklarında dolaşıyoruz gibi bir takım şeyleri söyleyemeyiz."

Çerkez Ethem'in hatıratının, Kazım Karabekir'in arşivinden çıktığı için Kazım Karabekir'in el yazısıyla kaleme alınmış olabileceğini söyledi.



Çerkez Ethem'le ilgili bir belgenin Kazım Karabekir'in arşivinden çıkmasını ise şu sözlerle anlattı: ''Karabekir'in en büyük Mustafa Kemal muhaliflerinden birisi olduğu düşünülürse ve yazdığı şeyler 'bana suikast düzenlemek istedi, beni yok etmek istedi, benim evime baskınlar yaptı' işte 'kitaplarımı yaktırana' diye bir şiiri var, Kazım Karabekir'in... 'Sende güç varsa bende hakikat var. Hakikat hiçbir şeyden korkmaz, ama sen hakikatten korkuyorsun' diyor Mustafa Kemal'e… Bunları söyleyen Kazım Karabekir'in arşivinden böyle şeylerin çıkmış olması şaşırtıcı değil."

'Hatıratlar Milli Mücadele'nin kurgusunu değiştiriyor'

Armağan, Çerkez Ethem'in hatıratlarında Mustafa Kemal'e karşı ağır eleştiriler bulunduğunu belirtti. Belgelerin Milli Mücadele'yi farklı anlattığını vurgulayarak ''Çerkez Ethem, Milli Mücadele'nin kurgusunu tamamen değiştiriyor. Yani diyor ki; '19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı falan bunlar hikâye.. Daha sen İstanbul'da Padişah'ın kızıyla evlenmeye çalışırken, Hükümet'e girmeye çalışırken, biz Ödemiş'te Milli Mücadele'nin Yunanlar'a karşı ilk kurşununu sıktık' diyor'' dedi.