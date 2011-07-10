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'Başbakan'ım çok tatlısınız'

Başbakan Erdoğan dün Dolmabahçe'deki çalışma ofisinden çıkarak yanda bulunan otelin inşaatını gezdi.

10 Temmuz 2011 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan dün Dolmabahçe'deki çalışma ofisinden çıkarak yanda bulunan otelin inşaatını gezdi. İnşaat alanına yürüyerek giden Başbakan Erdoğan, yolda karşılaştığı vatandaşlarla selamlaştı. Bu sırada bir kadının Erdoğan'a "Çok tatlı birisisiniz" dediği duyuldu. Başbakan bu iltifata gülümseyerek karşılık verdi.



Genç kadından Başbakan'ı güldüren iltifat

Erdoğan, Cumhuriyetin ilk sanayi yapılarından olan tarihi Tütün Deposunun yerine aslına sadık kalınarak yapılan ve 7 katı yerin altında olmak üzere 14 katlı, 7 yıldızlı otel inşaatında basına kapalı yaklaşık yarım saat incelemelerde bulundu.


Çıkışta gazetecilerin "Oteli nasıl buldunuz?" soruları üzerine Erdoğan, otelin açılışını 2012 yılının Mayıs ayında yapacaklarını belirterek, "İstanbul güzel bir otele kavuşacak" dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra karayolu ile Üsküdar'daki evine geçti.



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