Başbakanı tutuklayıp istifa ettirdiler

Mali'de Başbakan Cheick Modibo Diarra, cunta tarafından tutuklandıktan saatler sonra istifa ettiğini açıkladı. Diarra, ülkenin kuzeyini ele geçiren İslamcı gruplara karşı askeri operasyona güçlü destek vermişti.

Mali'de geçtiğimiz Mart ayında askeri darbeyle yönetime el koyan cunta dün gece, evini basarak Başbakan Cheick Mobido Diarra'yı tutukladı. Aynı zamanda tanınmış bir bilim insanı olan Diarra, tutuklanmasından saatler sonra istifa ettiğini açıkladı.

'Mali halkından özür diliyorum'

Devlet televizyonuna konuşan Diarra, "Ülkemiz kriz döneminden geçiyor. Erkekler ve kadınlar, ulusumuzun geleceği hakkında endişeli ve barış umuyorlar. Bu sebeple, ben Cheick Modibo Diarra, bugün yani 11 Aralık 2012'de hükümetimle birlikte istifa ediyorum. Tüm Mali halkından özür dilerim'' dedi.

Cuntanın lideri Yüzbaşı Amadou Haya Sanogo'nun emriyle bir askeri kışlaya götürülen Diarra'nın, tutuklanmadan önce Paris'e gitmek üzere hazırlandığı belirtildi. Başbakan'a yakın kaynaklar, Diarra'nın sağlık sorunları için Paris'e gitmek istediğini belirtti.

Cunta Sözcüsü Bacary Mariko ise, Başbakan Diarra'nın Paris'e kaçmaya çalıştığını ve askerlerin kendisini Mali'nin durumuna ilişkin bir tıkanıklık oluşturacağı için tutukladığını söyledi.

'Ülkenin iyiliği için istifa'

Sözcü Mariko ayrıca, Diarra ile Cunta lideri Sanogo arasındaki gerginliğin son aylarda iyice tırmandığını, bu yüzden ordunun kontrolü ele aldığını ve Diarra'ya, Mali'nin iyiliği için istifa etmesini söylediğini ifade etti.

Bamako havaalanında görevli bir polis memuru da, cuntayla bağlantılı Yerewoloton grubunun havaalanını bastığını söyledi.

BM'ye çağrı yapmıştı

Siyasi gerginliğin tırmandığı Mali'de geçtiğimiz hafta Diarra, BM Güvenlik Konseyi'nin ülkenin kuzeyindeki radikal İslamcıların çıkarılması için askeri operasyon öngören karar alması talebiyle gösteri organize etmişti.

NASA astrofizikçisi

Eski NASA astrofizikçisi Diarra, başlangıçta cuntanın lideri Yüzbaşı Amadou Haya Sanogo'yu görmek için sık sık Kati askeri kışlalarına gittiği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Fransa, dün BM Güvenlik Konseyi'ne, ''Mali ordusunun eğitimini, uluslararası bir gücün konuşlandırılmasını ve siyasi uzlaşmayı'' öngören bir tasarı sundu.

Askeri müdahale

Bu yıl Ocak ayında Mali'nin kuzeyinin silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından, Mali'ye komşu ülkeler ile Fransa liderliğindeki bazı Batı ülkelerinin bölgeye askeri müdahale hazırlıkları gündemdeki yerini koruyor.