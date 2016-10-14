'Başbakanı tehditten' tutuklanan güvercinin kanatları kesildi

Hindistan'ın Pencap eyaletinde sınır nuhafızlarının üzerinde Başbakan Narendra Modi'ye yönelik tehdit mesajı taşıyan ve Pakistan'dan gönderildiği sanılan bir güvercini yakalamasının ardından hayvanın ülkesine geri dönmemesi için kanatlarının kesildiği açıklandı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Pencap eyaletine bağlı Narot Jaimal Singh Karakolu'nda görevli sınır muhafızları, 2 Ekim tarihinde ayak bileğinde bir kağıt bulunan bir güvercini yakalamıştı. Kağıtta, Hindistan Başbakanı'na hitaben "Modi, bizi 1971'deki aynı insanlar zannetme. Artık her çocuk Hindistan'la savaşmaya hazır" yazılı olduğu görülmüştü. Yıllardır sınır gerilimi yaşanan Paskitan'dan gönderildiği sanılan güvercini o günden beri bir kafeste tutan emniyet teşkilatına bağlı ismi açıklanmayan bir polis görevlisi, güvercinin kanatlarının kesilmesine karar verildiğini belirtti.

This suspected #pakistani spy pigeon caught in #punjab certainly gives new meaning to the term #jailbird RT (@rt) tarafından paylaşılan bir video ( 4 Eki 2016, 08:41 PDT )

Görevli, bu kararın güvercinin Pakistan'a geri dönerek casusluk ve haber taşıma hizmetine devam etmemesini sağlamak için alındığını belirtti.

Hayvan hakları dernekleri ayağa kalktı

Yapılan ilk incelemelerde Pakistan'dan gönderildiği kesinlik kazanmayan güvercinin kanatlarının kesilmesi hayvan hakları derneklerini ayağa kaldırdı. Aktivist Gauri Maulekhi, 'bu saçma hareketi anlamsız bulduklarını' ifade ederek "Röntgen cihazının taramasının ardından güvercinin vücudundan başka hiçbir tehdit unusuru bulunmadığı açıklanmıştı. Bu sürecin ardından güvercinin serbest bırakılması gerekirdi. Bu anlamsız eylem hayvanlara işkenceden başka birşey değil. Ayrıca ne kadar aptal bir ülke haline geldiğimizi de gösteriyor" dedi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki sınır tartışmalarının nedeni olan Kaşmir bölgesinde son aylarda karşılıklı olarak yaşanan cinayetlerin ardından iki ülke arasındaki gerilim de tırmanmıştı.