'Başbakan'ı seviyorum ama başkanlık hakkıdır noktasına varmıyor'

Zaman yazarı A.Turan Alkan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te başkan makamına geçme planını isabetli bulmadığını söyledi. Alkan, "Başbakan'ı şahsen seviyorum, 'O kadar hizmet etti, başkanlık da hakkıdır ama' noktasına kadar varmıyor" dedi.

Alkan bu eleştirisini Zaman'da 'Niçin ille de ben başkan olmalıyım?' başlığıyla yayımlanan bugünkü (3 Ekim 2012) yazısında dile getirdi.

Alkan köşesinde özetle şunları söyledi:

"(...) Zihnimi kurcalayan bir başka fitne-fücur fikir ise Başbakan'ın yeni anayasa metninde doğrudan başkanlık sistemini düzenleyen bir bölüm konulmasını teklif ederek, -tâbir caizse- yorgunu yokuşa sürmesi ihtimâliydi. Böyle bir teklif, tabiatiyle muhalefetin komisyon dışına "kışlanması" anlamına gelir. Partili cumhurbaşkanı veya doğrudan başkanlık sistemi meselesini Sayın Erdoğan son zamanlarda fikr-i sabit hâline getirdi. Başbakan'ın ardı ardına üç büyük seçim kazanarak 2015'te "President" makamına geçme tasavvurunu kendi adıma hiç de isabetli bulmuyorum; parlamenter sistemi daha verimli işletmek pekâlâ mümkün. (...)"

Başbakan'ın yakın çevresinde kendisine temkin ve sabır tavsiye edebilecek kimsenin kalmadığı görüşünde olduğunu anlatan Alkan yazısını şöyle sürdürdü: (...) Bu kadarı benim için fazlaca iyimserliktir; Başbakan'ı şahsen seviyorum, hizmetleri için de müteşekkirim de bu nikbinliğim, "O kadar hizmet etti, başkanlık da hakkıdır ama" noktasına kadar varmıyor. (...)"