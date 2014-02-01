Başbakan'ı protesto etmek isteyenlerin önünü 'akrep' kesti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen tapu dağıtım törenini protesto etmek isteyen grup, Haliç Kongre Merkezi'ne gitmek istedi. Beyoğlu belediyesinin tahsis ettiği midibüsten indirilen göstericiler özel halk otobüsüne bindi. Ancak bu kez de otobüsün önü akreplerle kesildi.

Okmeydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği'ne bağlı bir grubun, Haliç Kongre Merkezi önünde yapmak istediği basın açıklaması polis engeline takıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla düzenlenen 'Okmeydanı Tapu Dağıtım Töreni' nedeniyle hazırladıkları basın açıklamasını Haliç Kongre Merkezi önünde yapmak isteyen yaklaşık 20 kişilik grup ile polis arasında adeta köşe kapmaca yaşandı.

Okmeydanı Şark Kahvesi önünde toplanan ve 'Evimize karşı ev istiyoruz', 'Barınma hakkımız engellenemez' yazılı dövizler taşıyan grubun buradan Haliç Kongre Merkezi'ne yürüyüşüne polis izin vermedi.

'Akrep' yolu kesti

Gruptakiler bunun üzerine tören alanına Beyoğlu Belediyesi tarafından tahsis edilen ve vatandaşları taşımak için bekleyen bir midibüse bindi. Grubun midibüse binmesi üzerine, polisin uyarısıyla binenler aşağıya indirildi. Okmeydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Rasim Karakuş midibüsten indirilmeleriyle ilgili olarak gazetecilere, "Haliç Kongre Merkezi'ne gidip orada Başbakanımıza sorunlarımızı duyurmaya çalışacağız ancak polis müdahale etti. Bu otobüsler vatandaşları Haliç'e götürüyor. Biz basın açıklaması yapacağız diye bizi otobüse almıyorlar" diye konuştu. Haliç Kongre Merkezi'ne gitmekten vazgeçmeyen grup, bu kez de toplu olarak özel halk otobüsüne bindi. Kısa bir süre yolunda ilerleyen halk otobüsünün önü polisin akrep araçlarıyla kesildi. Otobüse binen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir polis müdürü grubu kararlarından vazgeçirmek istedi. Basın açıklaması yapmak isteyen grubun geri adım atmayarak otobüsten inmemeleri üzerine polis müdürü ve bazı polisler otobüste kalmaya karar verdi. Akreplerin yolu açmasıyla halk otobüsü yoluna devam etti. Otobüsün içinde bulunan grup ve polisler, akrep ve polis araçlarının eşliğinde Halıcıoğlu durağında aşağıya indiler. Polis ile gruptakiler arasında burada yapılan görüşmeler sonucunda basın açıklamasının Halıcıoğlu Askerlik Daire Başkanlığı yanında yapılmasına karar verildi. Grup burada 'Yüksek fiyatlı tapu değil, evimize karşı ev istiyoruz' yazılı pankart açtı.