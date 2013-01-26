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Başbakanı protesto eden 18 öğrenci gözaltına alındı

Marmara Üniversitesi'nin 130. kuruluş yıl dönümünde Başbakan Erdoğan'ı protesto etmek isteyen 18 öğrenci gözaltına alındı

26 Ocak 2013 20:14

Marmara Üniversitesi'nde bir törene katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto etmek isteyen 18 öğrenci gözaltına alındı.

Marmara Üniversitesi'nin 130. kuruluş yıl dönümü törenine katılarak fahri doktora unvanı alacak olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto etmek isteyen ve üniversitenin Haydarpaşa Kampüsü'ne doğru yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti.

"Öğrenci Kolektifleri" üyesi grup, Haydarpaşa otobüs durağında toplanarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'ne doğru yürüyüşe geçti. Pankart açıp sloganlar atan grubun yolu, çevik kuvvet polisi tarafından kesildi.

Yürümek isteyen grup ile polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericileri gözaltına alarak çevik kuvvet otobüsüne bindirdi. 18 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken polisin kampüs çevresindeki önlemi devam ediyor.

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