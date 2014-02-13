Başbakan'ı kızdıran Zaman muhabiri: Bana Uludere için de kızmıştı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sorduğu sorulara karşılık sert bir tepki alan Zaman gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez, basın toplantısından önce de Uludere ile ilgili bir haberi nedeniyle Başbakan'ın tepkisini çektiğini açıkladı. Kendisine kukla muamelesi yapıldığını söyleyen Dönmez yine de hoş görmek gerektiği düşüncesinde.

Başbakan Erdoğan’a sorduğu sorulara karşılık sert bir tepki alan Zaman Gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez soruları nasıl sorduğunu ve Başbakan'ın yanıtları üzerine ne hissettiğini açıkladı.

Başbakan Erdoğan’ın İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile düzenlediği basın toplantısında kendisine soru soran muhabire sert çıkışı tartışma yarattı. Zaman gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez’in, “Gezi olayları sırasında Fas'tan Habertürk televizyonunu arayarak Bahçeli'ye ait bir alt yazıyı kaldırttığınız söyleniyor. Kamu ihaleleri alan bazı iş adamları arasında para havuzu oluşturulduğu, toplanan paralar ile Sabah Gazetesi ve ATV'nin alındığı, el değiştirdiği öne sürülüyor. İzmir Urla'da birinci derecedeki sit alanında villalar yapıldığı, bundan sizin de bilginiz olduğu, hatta iddiaya göre size ait bir villanın da orada olduğu iddia ediliyor. Bu iddialara vereceğiniz cevap ne olur?" sorularına karşılık Başbakan Erdoğan; “Dışa bağlı olduğunuz yer, size nasıl komuta ediyorsa, ona göre hareket ediyorsunuz” diye sert tepki gösterdi.

RS FM’de yayınlanan “Atilla Güner’le Akşam Postası” programına katılan Zaman Gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez, Başbakan’ın kendisine yönelttiği sözlere cevap verdi. Sorduğu sorular için hiçbir yerden emir almadığını belirten Dönmez, Başbakan’ın şahsını hedef alan sözlerini şık bulmadığını söyledi. ‘Daha önce Başbakan’ın mutlu olduğu haberlere imza atmış mıydın?’ sorusuna karşılık ise Dönmez; “Yeri geldiğine hoşuna giden yeri geldiğinde eleştiren haberler yapmıştım. Örneğin; ‘Uludere ile ilgili bu konu hani karanlık dehlizlerde kaybolmayacaktı?’ diye sorduğumda da kızmıştı” diye konuştu.

‘Bu soruları soracağımı hiç bir yöneticimle paylaşmadım’

Dönmez'in açıklamaları şöyle:

"Dün akşamdan beri sosyal medyada da bu yönde yaklaşımlar, eleştiriler geliyor. "Sor denildi, yukarıdan emir verildi, gazetesinden, patronlarından emir geldi o da emrin gereğini yaptı ve bu soruları sordu” deniyor. İnanın kesinlikle gerçekten uzaktan yakından ilgisi yok. Ben bu soruları soracağımı haber müdürüm dahil hiçbir yöneticimle dahi paylaşmadım. Zaten birçoğu izleyememişler bile, daha sonradan haberdar olup beni aradılar. Ekrem Dumanlı Bey (Zaman Genel Yayın Yönetmeni) dahil."

‘Hiçbir iradesi olmayan kukla muamelesi yaptı’

"Bu soruları sorduğumda ben Sayın Başbakan’dan sert bir karşılık almayı bekliyordum. Bunu göze alarak sordum zaten buna hazırlıklıydım. Ama orada beni rahatsız eden hiçbir şey yok muydu? Tabii ki vardı. Neresi? Özellikle şahsımı hedef alarak hakarete varan ifadeler kullanması. Sanki kökü dışarıda bir gücün oradaki maşası olarak kurulmuş bir makine gibi gelip orada sorularını soran ve hiçbir iradesi olmayan bir kukla muamelesi yaptı. Zaten açıkça da senin buna iraden yok dedi. Bunlar şık değildi, bir Başbakan’a yakışmayan ifadelerdi."

Başbakan’a dava açmayı düşündüm ama vazgeçtim’

"Bence suç unsuru bile taşıyan ifadeler, böyle bir dava açabilirim aslında, hukuki olarak bunun için elimde yeterince şey var. Fakat daha sonradan vazgeçtim. Neden? Çünkü bu artık evet benim şahsımı rencide eden bir şeydi. Ama öyle günlerden geçiyoruz ki bir yerde de bazı ifadeleri artık hoş görmek gerektiğini düşünmeye başladım."