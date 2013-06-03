Başbakan'ı kızdıran Reuters muhabirinin takipçi sayısı patladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Afrika gezisi öncesinde Reuters muhabiri Birsen Altaylı’nın sorusu ve Erdoğan’ın bu soruya verdiği sert cevap gündemin ilk sırasına yerleşti.

Birsen Altaylı'nın 'Gezi parkı olayları dış basında da büyük yankı uyandırdı. Muhalif güç olarak tanımlandı. Sizin de küçümsediğiniz ve olayların daha fazla arttığına dair söylentiler var. Aşırı güç kullandığını düşündüğünüz polis için alınmış bir önlem var mı?' sorusuna sinirlendiği görülen Başbakan soruya, “Yumuşatıcı ifadeler ne olabilir, bana öğretirseniz ben öyle konuşurum. Bütün toplum demeyin buna aklım yatmaz. Bütün illerde bu ideolojik yapıların uzantıları vardır. Onları ayağa kaldırmış olabilir. Sizin şunu görmeniz lazım. Bu ülkede ne yapılmadı da böyle bir adımı attılar. CHP yok, peki başka kim var. Tespiti yapabildiniz mi? Onların ideolojisi yok mu? Bizim evlerinde zorla tuttuğumuz yüzde 50 var. 'Aman sakin olun' diyoruz. Biz eğitimde yaptığımız yeniliklerle mi eleştiriyoruz. Oralarda hiç öyle bir pankart gördünüz mü? Siz işte buradan Reuters'ı böyle bilgilendiriyorsunuz. Böyle mesaj gönderiyorsunuz” şeklinde cevap verdi.

Takipçi sayısı 195'ten 40 bine yükseldi

Birsen Altaylı’nın Başbakan Erdoğan’a sorduğu soru sonrasında ise ilginç bir gelişme yaşandı ve basın toplantısı başlamadan önce 195 olan twitter’daki takipçi sayısı birden 15 bine, ve sonrasında 55 bine yükseldi.