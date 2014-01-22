'Başbakan'ı dinleyen böceğin bir parçası Yargıtay'dan çıktı' iddiası

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın makam odasından çıktığı iddia edilen dinleme cihazının sinyallerini yansıtan bir aparatın Başbakanlık’ın hemen karşısındaki Yargıtay binasının çatısında bulunduğu öne sürüldü.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın makam odasında bulunduğu iddia edilen gizli dinleme cihazıyla ilgili yürütülen araştırmada önemli bilgilere ulaşıldığı öğrenildi. Eski Başbakanlık Binası’ndaki makam odasında bulunan ve “böcek” adı verilen gizli dinleme cihazının kriptolu olduğu anlaşılırken, gizli dinleme sinyallerini yansıtan bir aparatın ise Başbakanlık’ın hemen karşısındaki Yargıtay binasında bulunduğu öne sürüldü. Soruşturmada hangi adımların atılacağına, Erdoğan’a, Türkiye dönüşünde hazırlanan raporun sunulmasından sonra karar verilecek.

Erdoğan’ın, eski Başbakanlık Binası’ndaki makam odasında gizli dinleme cihazı bulunmasının ardından başlatılan araştırmalarda yeni ipuçlarına ulaşıldı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, MİT tarafından incelendiği ifade edilen gizli dinleme cihazının teknik olarak gelişmiş bir model olduğu anlaşıldı.

Kriptolu cihaz

Cihazın farklı frekanslardan takip edilmesini önlemek amacıyla kripto sistemiyle çalıştığı tespit edildi. Faaliyette bulunduğu odada konuşulan sesleri sinyalle yakın mesafeye aktardığı belirlenen cihazla ilgili yapılan araştırmalarda, cihazın ses verilerini yansıtıcı kullanarak farklı bir noktaya ilettiği belirlendi.

Bu çerçevede, eski Başbakanlık Binası çevresinde yapılan teknik incelemeler sonucunda, cihazın işlevselliğini sağladığı yansıtıcının Erdoğan’ın odasının hemen karşısındaki Yargıtay binasında bulunduğu öne sürüldü. Böylelikle, Erdoğan’ın makam odasındaki sinyallerin söz konusu yansıtıcı aracılığıyla ana belleğe aktarıldığı anlaşıldı. Ancak, ilk tespitler sonucunda yansıtıcıdan yönlendirilen ses sinyallerinin havadan karaya indiği son noktanın henüz tespit edilemediği öğrenildi.

MİT buldu

Bu arada, gizli dinleme cihazının bulunmasıyla ilgili olarak yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, Erdoğan’ın makam odasında “böcek” bulunduğu yönünde Başbakanlık’a gelen bir bilgi üzerine ilk olarak Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı’ndan teknik konularda uzman bir ekibin Başbakanlık’a gelerek odada inceleme yaptığı sırada bir sinyal tespit edildi. Kullanılan teknik cihazlarla söz konusu sinyalin odada bulunan klima benzeri başka bir cihazdan çıkan sinyal olabileceği değerlendirildi. Ancak, daha sonra MİT’in aynı odada yaptığı ikinci incelemede kullanılan daha hassas cihazlar sayesinde bu kez iki sinyal bulundu. Yapılan incelemede kriptolu sistemle çalışan bir gizli dinleme cihazı elde edildi.

Emniyetin cihazlarıyla benzer

Cihazın bulunmasıyla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda cihazın dünyada sadece İtalya, Avustralya ve Almanya tarafından üretildiği belirlendi. Bu çerçevede, benzer cihazların 2010 yılından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nce satın alınan cihazlarla benzerlik taşıdığı anlaşıldı. Aynı cihazların, halen Avrupa’da iki önemli ülke tarafından kullanıldığı saptandı.