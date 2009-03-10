Başbakan'ı da dinletmişler

Savcı Öz’ün Dost Tarikatı Davası raporu, Ergenekon sanıkları Levent Ersöz ve Atilla Uğur’un Başbakan Erdoğan’ı dinlediğini ortaya çıkardı. Zekeriya Öz’ün İhsan Güven Cinayeti Davası’na gönderdiği raporda, istihbaratçı Albay Atilla Uğur’un Levent Ersöz’ün emriyle Başbakan ve hükümet üyelerini dinlettiği yer aldı. İşte Taraf gazetesinin yayınladığı rapordan çarpıcı bilgiler: Dinlemeler, Eruygur ve Ersöz’e aktarılıyordu. Atilla Uğur, aynı zamanda askerî malzemelerin ihalelerine katılan bir şirketin de gizli ortağıydı. Tuzla’daki Dost Tarikatı Cinayeti’nin gerçekleştiği günlerde İhsan Güven’in evinde kalan Ergun Poyraz, detayları bilmesine rağmen yazdığı kitabı infazları çarpıtmak için kullandı.





Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün kamuoyunda Dost Tarikatı Lideri olarak bilinen emekli binbaşı İhsan Güven ve eşinin 2004'te öldürülmesiyle ilgili olarak 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği raporda ilginç bilgiler ortaya çıktı. Raporda yer alan bir ihbar e-postasına göre JİTEM kurucusu ve tutuklu Ergenekon sanığı emekli Albay Atilla Uğur, tutuklu Ergenekon sanığı Levent Ersöz'ün bilgisi dahilinde hükümet üyelerinin telefonlarını yasadışı dinleterek, elde edilen bilgileri Şener Eruygur ve Levent Ersöz’e aktarmış. İhbar yazısına göre Kürşat kod adını kullanan Atilla Uğur ile Ergun Poyraz'ın İhsan Güven ve Hablemitoğlu cinayetlerinin arkasında olduğu ileri sürülmüş.



Raporda yer alan ve 2 Temmuz 2008'de saat 12:00'da "kardanadam11@gmail.com" isimli kullanıcı tarafından gönderilen ihbarda Kürşat kod ismini kullanan Atilla Uğur’un AKP aleyhine kitap hazırlaması için Ergün Poyraz'a para, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan koruma ve araç tahsis ettiği belirtilmiş. Atilla Uğur'un emrinde çalıştığı anlaşılan "Kardanadam" rumuzlu kişi, ihbar mektubunda, Poyraz'a dokümanları Jandarma'dan geldiğini şöyle belirtiyor: "Kürşat, Ergün Poyraz'a dokümanları veriyordu, hazırladığı taslak kitabı inceliyordu. Düzeltmeleri yaptıktan sonra Harp Okulu mezunu avukat Hüseyin Buzoğlu'na gönderiyordu. Onun da incelemesinin ardından kitabın yayınlamasına izin veriliyordu. Ergün Poyraz'ın polis bölgesinde olduğu için güvende olmadığını bildirmesi üzerine komutanımızın emri ile Çayyolu'nda bir ev kiraladık. Kapısına koruma verdik."



Dinleme kayıtları paşalara



"Ergün Poyraz'a o kadar çok dokuman aktardı ki AKP ve Tayip Erdoğan uzmanı çıktı dernilen ihbar yazısında "Levent Erszöz paşanın bilgisi dahilinde hükümet üyelerinin telefonlarının yasadışı dinlenmesini de yine Kürşat bize yaptırıyordu. Elde edilen bilgileri Şener Eruygur ve Levent Ersöz paşaya aktarıyordu. (...) aynı zamanda Hakan Şanlı ile ortak askeri malzemelerin ihalelerini yapan şirketin gizli ortağıydı, bu şirketin TSK'dan ihale almasını bizzat Kürşat takip ediyordu" denildi.



Dost tarikatı cinayetinde Uğur ve Poyraz parmağı



Savcı Zekeriya Öz'ün Dost Tarikatı lideri İhsan Güven ve eşinin 2004'te öldürülmesiyle ilgili davanın görüldüğü mahkemeye gönderdiği raporda tutuklu sanık emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un da adı geçiyor. Poyraz'ın evinde ele geçen ve korumalarına ait notlarda Güven’in evine giderek 3.5 saat geçirerek, burdaki görüşmeyi gizlice kaydeden Poyraz, bu kayıtları Hasan Atilla Uğur'a teslim ettiği, ancak bu hususu kabul etmeyerek inkar ettiği tespitine yer veriliyor. Öte yandan raporda Atilla Uğur'un 1 Temmuz 2008'de gözaltına alınmasından bir gün sonra email ortamında yapılan ihbarda da Kürşat ismini kullandığı iddia ediliyor. Raporda Hasan Atilla Uğur'un talimatıyla Ergün Poyraz'ın İhsan Güven'in evine gittiği, üç gün evinde misafir kaldığı, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra da Güven çiftinin öldürüldüğü iddia ediliyor. İhbarda tutuksuz yargılanan emekli Orgeneral Şener Eruygur, tutuksuz şüpheliler Levet Ersöz ile Kürşat kod adı kullanan ve Hasan Atilla Uğur hakkında da ilginç bilgilere yer veriliyor.



Cinayeti çarpıtmanın kitabını yazdılar



Savcı Öz'ün yedi sayfalık raporunda Ergenekon sanığı Poyraz'ın "Tarikat, Siyaset ve Cinayet" adlı kitabıyla, Dost Tarikatı cinayetiyle ilgili dezenformasyon yapıldığı belirtildi. Raporda dikkat çekilen çelişkilere göre;



- Ergün Poyraz'ın koruma notlarında da yer aldığı üzere İhsan Güven ile bir çok görüşmesinin olduğu, buna karşın Güven'in evine gittiğine dair tek satırlık bir bilgiyi bile kitabına hiç yazmadığı,



- Ergün Poyraz'ın samimiyetim yok dediği halde Ergenekon davasından yargılanan sanık Behiç Gürcihan'a kitabı bilgisayar ortamında verdiği belirlendiği,



- Kitabı çarpıtma amacıyla kullandığı, özellikle kitabında bilgi ve belgeleri edindiği üst düzey kamu görevlileri ve askeri şahıslara verip bu şekliyle kara propaganda yapılmasını üst düzeyde gerçekleştirdiği ve örgütsel bazda darbe zemin hazırlamak amacıyla kitapları yayınlanıp dağıtıldığı,



- Ergun Poyraz'ın Ankara'daki ikametinde ele geçen dizüstü bilgisayarında Güven ile ilgili bilgilerde "Celal Yarbay ve ekibinin İhsan Güven'i öldürmesi olayında beni de satmaların ardındaki sır da aralanıyordu" ifadesinin bulunduğu.



