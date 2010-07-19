-BAŞBAKANI "ELEKTRONİK GÖZ" KORUYOR ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın korunmasında ''elektronik göz'' adı verilen sistem kullanılmaya başlandı. Şimdilik Başbakanlık öncü koruma araçlarından birine yerleştirilen sistemin önümüzdeki günlerde diğer araçlarda da kullanılması planlanıyor. 360 derece panoramik görüntü elde edebilen ''Elektronik göz'', Başbakan'ın güzergahındaki binaları, yüzleri ve plakaları anında tarayarak şüpheli bir durum olduğunda korumaları uyarıyor. Deneme aşamasında olan sistem, toplam 6 kamera ile her açıdan görüntü alıyor ve elde ettiği görüntüleri anında aracın içindeki bilgisayara yönlendiriyor. Başbakan'ın konvoyunun en önünden giden araç, yol üzerindeki binaları tek tek inceleyerek güzergah üzerinde şüpheli bir kişi ya da durum olup olmadığını kontrol ediyor. Sistemle ayrıca plaka tarama ve yüz tarama sistemleri ile GBT taramaları yapılıyor.