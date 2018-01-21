Başbakan'dan 'Zeytin Dalı' harekâtı açıklaması: Esad rejimini yok sayamayız, temaslar sürüyor

Başbakan Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı "Zeytin Dalı" harekâtına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Esad hükümetiyle doğrudan görüşme ihtimalinin sorulması üzerine "Hem Rusya hem Suriye düzeyinde temaslar sürüyor. Çok yanlışlar yapıldı, çok zulüm yapıldı, çok insan öldü ancak rejim de işin parçası, yok sayamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da harekât öncesi yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye sınırında 30 bin YPG'liden oluşan bir ordu kurma çabasına tepki göstermiş; "Rejim de böyle bir oluşuma sıcak bakmıyor" demişti.

Binali Yıldırım İstanbul’da Vahdettin Köşkü’nde medya mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı.

"Yaralı asker yok"

Şu ana dek hiçbir askerin yaralanmadığını kaydeden Yıldırım, Rusya ile Türkiye'nin her konuda mutabık olduğunu ifade etti.

Yıldırım, harekâtla ilgili olarak Rusya, İran ve ABD ile birtakım paylaşımlarda bulunulduğunu ifade etti; "Terör temizlenene dek harekat devam edecek. Bölgede 8-10 bin terör unsuru olduğunu düşünüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye operasyona desteklerinden dolayı teşekkür eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"IŞİD var, PYD unsurları var biz bunlara karşı hareket ediyoruz. PYD'nin IŞİD'le beraber hareket ettiğni biliyoruz. Bir takım aşamalarla bu harekat gerçekleştiriliyor. Silah kullanım oranı yüzde 70 yerli ve milli. Türkiye'ye bir silah alımı olduğunda işi yavaşlatıyorlar, biz kendimiz silah üretiyoruz. Örgütlere karşı lojistik destek bizim hedefimizdir."