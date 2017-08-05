Başbakan'dan "Yeni devlet kuruyoruz" sözlerine tepki: Televizyonda söylenenler bizi bağlamaz

Başbakan Binali Yıldırım, eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan'ın "Beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan" sözleriyle ilgili olarak "Kimin ne söylediğinin bir önemi yok. Televizyonlarda söylenen şeyler partimizi bağlamaz" dedi.

Sivas'ta konuşan Başbakan Yıldırım, "Şaka mı yapıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti devleti, 29 Ekim 1923'te kuruldu. O da Osmanlı Devleti'nin devamı olarak kuruldu. 16 Türk devleti var, bu Türk devletlerinin hepsi birbirinin devamıdır. Türkiye Cumhuriyeti de geçtiğimiz 94 yıl içinde gelişti, büyüdü ve bugün Allah'a şükür bölgesinde ve dünyada hatırı sayılan bir ülke haline geldi. Onun için kimin ne söylediğinin önemi yok. Bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar bizim partimizi bağlamaz ama şunu söylemekte yarar var; milletimiz bilsin, 15 Temmuz'da Türk devletini yıkmaya çalışan alçak FETÖ'ye karşı bu millet en büyük direnişi gösterdi. Ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıktı, ezanlarımız susmadı, bayrağımız inmedi." ifadesini kullandı.

"Oğan'ın AK Parti'nin eski MKYK üyesi olması nedeniyle de eleştiriler yapıldığı"nın hatırlatılmasına karşılık Yıldırım, "Kim olursa olsun, yani sıfatının önemi yok. Yani bizim başka görevde olan bir arkadaş da böyle bir şey söylese asla kabul edilemez. Kimin söylediğinin önemi yok, söylenen laf önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti dimdik ayaktadır. 15 Temmuz gibi alçak bir darbe girişimine karşı bile bu millet, devletinin yıkılmasına, ülkesinin işgal edilmesine izin vermemiştir. Bundan sonra da hiçbir namert, hiçbir şer güç Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı böyle bir girişim içinde olamaz, olursa da cevabını en şiddetli şekilde bu milletin karşısında görecektir." dedi.



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Valiliğe gelen Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde eşi Semiha Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.