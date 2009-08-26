Başbakan'dan üniter yapı vurgusu!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Üniter yapımız üzerinde herhangi bir spekülasyona müsaade etmek asla mümkün değil. Çünkü bu üniter yapının oluşabilmesi için yıllar yılı verilmiş olan bir mücadele var. Bu uğurda, 24 yılı aşalım, ta Kurtuluş Savaşı'na varan bu işin kaynağı var, bir bedeli var” dedi.

Erdoğan, Başbakanlık Merkez Bina'da, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulün başında konuşan Erdoğan, anlamlı bir günde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

“Geleceğe yönelik, gerek ülkemizdeki terör sorununa yönelik, gerek ülkemizde bu süreç içerisinde başlatmış olduğumuz demokratik açılım konusu, gerek Türkiye'de bir birlik projesi çalışmasına yönelik atılan adımlar sebebiyle sizlerle bir arada olmak bizler için ayrıca önem arz ediyor.

Şüphesiz ki, Türkiye'de yaklaşık bir 25 yıllık bizler için çok çok üzücü talihsiz bir süreç var. Ülkemizin birliğine, beraberliğine içeride ve dışarıda kastedenlerin gayretlerini, ne yazık ki çok üzücü bedellerini hep birlikte ödedik. Tabii burada kan vardı, gözyaşı vardı. Burada ağlayan annelerin, babaların milletimizin tabii ki sesi vardı.

Bu sürece yönelik atılması gereken adımlar eğer 24 yıl önce atılmış olsaydı, belki bugün bu durumlarda olmayacaktık. Tabii bir altyapı çalışması gerekiyordu. Bu çalışmalar yapılmak suretiyle bugün geldiğimiz noktada işin bir psikolojik süreci var, işin bir sosyolojik süreci var. İşin askeri, siyasi diplomatik süreci var. Şimdi ekonomik süreci var. Burada duygusallıkları bir kenara bırakmak suretiyle sorumluluk mevkinde olan herkes, milletçe taşın altına elimizi koymak suretiyle bir adım atmamız gerekiyor.

Tüm mesele duygusallıklardan uzak, milletimizin birlik ve beraberliğini hedefleyerek, her zaman söylediğimiz gibi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışı içinde bu süreci sürdürmemiz. Üniter yapımız üzerinde herhangi bir spekülasyona, bir defa, müsaade etmek asla mümkün değil. Çünkü bu üniter yapının oluşabilmesi için yıllar yılı verilmiş olan bir mücadele var. Ve... Bu uğurda, 24 yılı aşalım, ta Kurtuluş Savaşı'na varan bu işin bir kaynağı var, bir bedeli var.”