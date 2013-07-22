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Başbakan'dan, Twitter'daki sahte hesaplarına suç duyurusu

Başbakan Erdoğan'ın avukatı Ali Özkaya, müvekkili adına açılan 'sahte Twitter hesaplarıyla' ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu

22 Temmuz 2013 20:25

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, müvekkili adına açılan "sahte Twitter hesaplarıyla" ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başbakan Erdoğan adına açılan sahte Twitter hesapları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Erdoğan'ın avukatı Ali Özkaya dilekçede; Başbakan Erdoğan'ın isim ve fotoğraflarının bulunduğu "https://twitter.com/RTE Basgan" ve "https://twitter.com/RT Erdoyan" isimli linkleri kullanan kişi yada kişilerin, Twitter'dan paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

 

Kamu görevlisine hakaret suçu

 

Söz konusu paylaşımlarda, Erdoğan'ın şahsına, hükümete ve üyelerine ağır hakaretlerde bulunulduğu ifade edilen dilekçede, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan resen bir soruşturma yürütülmesine rağmen şüphelilerden şikayetçi olunduğu kaydedildi.

5651 sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun"a göre, internetin "kamuya açık ortamı" ifade ettiği aktarılan dilekçede, bu nedenle şüphelilerin hakaret suçunu "alenen işledikleri" savunuldu. Erdoğan'ın isim ve fotoğraflarının kullanılmasının ise "özel belgede sahtecilik" suçunu oluşturduğu ifade edilen dilekçede, şüpheliler hakkında kamu davası açılması talep edildi.

 

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