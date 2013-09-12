Başbakan'dan Terim'e tebrik telefonu

2-0'lık Romanya galibiyetiyle yeniden 2014 Brezilya Dünya Kupası hesapları yapıldığı anlarda, Başbakan Tayyip Erdoğan, Fatih Terim ve futbolcuları aradı.

Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Terim ile yaklaşık 5 dakikalık bir telefon görüşmesi yapan Erdoğan, “Bizleri ve bütün Türkiye’yi mutlu ettiniz. Göğsümüzü kabarttınız. Takıma, oyuncu ekibine yeni bir heyecan katmanız da ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Ülkeye bu mutluluğu yaşattınız. Böyle bir başarıya ihtiyacımız vardı” diyerek tebriklerini iletti.

Fatih Terim’in ardından Başbakan Erdoğan, A Milli takım kaptanı Arda Turan’ı telefona istedi. Erdoğan, Arda’yı da bütün takım adına milli formayı başarıyla terlettikleri için kutladı.