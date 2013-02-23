Başbakan'dan Şükür'e destek; Bu milletin evladıdır, Hakan Şükür attığı gollerle tarih oldu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Ben aslen Türk değilim" açıklaması yapan AKP Milletvekili ve eski milli futbolcu Hakan Şükür'ün sözlerini değerlendirdi.

İstanbul'da kentsel dönüşüm töreninde konuşan Erdoğan, "Mehmet Akif de Arnavut. İstiklal Marşımızın şairi. O Türklükten çıkarıyor mu? Hakan Şükür kardeşimiz bir Arnavut çocuğu olarak bu ülkenin milli takımında ondan daha fazla forma giyen ikinci kişi yok. Bu milletin evladı. Utanmadan sıkılmadan Türklüğün dışında bir yere oturtmak istiyorlar. Lafla peynir gemisi yürümez. Hakan Şükür attığı gollerle tarih oldu, milli formayla tarih oldu" dedi.

Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'Rize' yanıtı verdi.

Erdoğan şunları söyledi: "Kimse bizim karşımıza Türklükle, Kürtlükle çıkmasın. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir iktidarız. Bu sözleri Rize'de söyleyemezsin diyor. Ana muhalefet partisi genel başkanı aynaya baksın. Diyarbakır'da ne söylediysek, İstanbul'da da söyledik. Sıkıysa, samimiysen, ben bu ifadelerin aynını Rize’de de söyleyeceğim. Peki, o zaman sen ne yapacaksın, onu söyle. Abdestimden şüphem yok ki, namazımdan şüphem olsun. Sen partinin mitinginde Hakkâri’de bir tane Türkiye bayrağı sallayamadın. Bunların üstü şişhane altı kavaldır."

Erdoğan'ın "Her türlü milliyetçilik ayağımızın altındadır" açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu "Yüreği varsa Erdoğan bu lafı Rize'de de söylesin" ifadesini kullanmıştı.