Başbakan'dan sosyal medya uyarısı: Sorumlu davranılmalı

Başbakan Binali Yıldırım, günün ilk saatlerinde Twitter hesabı üzerinden Reina saldırısının ardından yapılan sosyal medya paylaşımları konusunda uyardı ve "terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır" dedi.

"Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır" diyen Başbakan Yıldırım, sosyal medyada sorumlu davranılması gerektiğini ifade etti.

Yıldırım, paylaştığı Twitter mesajlarında uyarılarına "Vatandaşlarımızın… örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir" diyerek devam etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, dün benzer açıklamalarda bulunmuş ve 'terörü, terör örgütlerini, teröristleri ve terör eylemlerini övenlerin ve destekleyenlerin eylemlerinin suç olduğunu' vurgulayarak, Cumhuriyet savcılarının görevinin suçları soruşturmak ve deliller suçun işlendiğine dair yeterli şüphe doğurduğu takdirde kamu davası açmak olduğunu belirtmişti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Reina saldırısının öncesinde saldırıyı tahrik edici, saldırı sonrasındaysa saldırıyı övücü sosyal medya paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulunulacağını söylemişti.

Feyzioğlu, Facebook'tan paylaştığı mesajında, "Bu saldırıya zemin hazırlayan mesajları atanlar ve katliamı övenlerle son nefesimize kadar mücadele edeceğiz" dedi.

TBB Başkanı, takipçilerinden sosyal medyada karşılaştıkları ve suç unsuru teşkil ettiğini düşündükleri paylaşımların ekran görüntülerini ise yazdığı mesajın altına yorum olarak eklemeleri çağrısını yaptı.

Feyzioğlu'nun mesajı 5000 kişi tarafından paylaşılırken, yaklaşık 1000 kişi de yorum yazdı.