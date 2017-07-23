T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan'dan sinagogların önünde yapılan 'İsrail protestoları'na tepki

"Musevi vatandaşlarımız, toplumsal zenginliğimizin en önemli unsurlarından; eylemleri doğru bulmuyorum"

23 Temmuz 2017 17:43

Başbakan Binali Yıldırım, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dedektör yerleştirimesi öne sürülerek İstanbul'da bulunan sinagoglara düzenlenen eylemlerle ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı. Eylemleri doğru bulmadığını belirten Yıldırım, "Bizler; din, mezhep, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın farklılıkları zenginlik addeden bir medeniyetin mirasçılarıyız" ifadesini kullandı.

Alperen Ocakları'na bağlı olduğunu söyleyen bir grup, Neve Şalom Sinagogu önünde "gösteri" yapmış; "Sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz" tehdidinde bulunmuştu.

Dün gece de Büyük Osmanlı Derneği üyesi bir grup, Balat'ta bulunan Ahrida Sinagogu önüne "x-ray" cihazı bırakmıştı. Gruptan yapılan açıklamada "Biz dinimizin emri gereği onlara bu saygı, merhamet ve hoşgörüyü gösterdik. ‘Artık yeter’ diyoruz, İsrail haddini aşmıştır. Biz Büyük Osmanlı Derneği olarak bunun takipçisi olacağız" ifadesi kullanılmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar şöyle:

ETİKETLER

BaşbakanBinali YıldırımAKPsinagog

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24