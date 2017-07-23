Başbakan'dan sinagogların önünde yapılan 'İsrail protestoları'na tepki

Başbakan Binali Yıldırım, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dedektör yerleştirimesi öne sürülerek İstanbul'da bulunan sinagoglara düzenlenen eylemlerle ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı. Eylemleri doğru bulmadığını belirten Yıldırım, "Bizler; din, mezhep, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın farklılıkları zenginlik addeden bir medeniyetin mirasçılarıyız" ifadesini kullandı.

Alperen Ocakları'na bağlı olduğunu söyleyen bir grup, Neve Şalom Sinagogu önünde "gösteri" yapmış; "Sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz" tehdidinde bulunmuştu.

Dün gece de Büyük Osmanlı Derneği üyesi bir grup, Balat'ta bulunan Ahrida Sinagogu önüne "x-ray" cihazı bırakmıştı. Gruptan yapılan açıklamada "Biz dinimizin emri gereği onlara bu saygı, merhamet ve hoşgörüyü gösterdik. ‘Artık yeter’ diyoruz, İsrail haddini aşmıştır. Biz Büyük Osmanlı Derneği olarak bunun takipçisi olacağız" ifadesi kullanılmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar şöyle: