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Başbakan'dan şike yasası talimatı: Birliği bozmayın

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup yönetim toplantısına telekonferans aracılığı ile katıldı...

07 Aralık 2011 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup yönetim toplantısına telekonferans aracılığı ile katıldı, ‘Şike yasası doğru bir düzenlemedir. Geri adım atmayın. Ama Çankaya Köşkü'nü rencide edecek mesajlardan da kaçının’ talimatını verdi. 


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AK Parti yöneticilerinin, köşkten dönen şike yasasının olduğu gibi köşke gönderileceği yönündeki açıklamalarının, Başbakan’ın talimatıyla yapıldığı ortaya çıktı.  Erdoğan, ameliyattan sonra parti toplantısına telekonferans yöntemiyle başkanlık etti.

Başbakan'ın, parti içinde farklı sesler konusunda da ikna yönteminin kullanılmasını istediği belirtildi.

Erdoğan, ‘Partinin, birlik ve bütünlük görüntüsünü bozmayın" dedi.  

Erdoğan ile telekonferans bağlantısı yaklaşık yarım saat sürdü




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