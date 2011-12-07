Başbakan'dan şike yasası talimatı: Birliği bozmayın

T24

AK Parti yöneticilerinin, köşkten dönen şike yasasının olduğu gibi köşke gönderileceği yönündeki açıklamalarının, Başbakan’ın talimatıyla yapıldığı ortaya çıktı. Erdoğan, ameliyattan sonra parti toplantısına telekonferans yöntemiyle başkanlık etti.Başbakan'ın, parti içinde farklı sesler konusunda da ikna yönteminin kullanılmasını istediği belirtildi.Erdoğan, ‘Partinin, birlik ve bütünlük görüntüsünü bozmayın" dedi.Erdoğan ile telekonferans bağlantısı yaklaşık yarım saat sürdü