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Başbakan'dan şike operasyonu açıklaması

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan futboldaki şike soruşturması hakkında ilk kez bir değerlendirmede bulundu.Kütahya Simav'da bulunan Erdoğan futboldaki şike soruşturmasıyla ilgili değerlendi

03 Temmuz 2011 03:00

T24  - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan futboldaki şike soruşturması hakkında ilk kez bir değerlendirmede bulundu.Kütahya Simav'da bulunan Erdoğan futboldaki şike soruşturmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Erdoğan gazetecilerin sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Değerlendirme yapmam doğruz olmaz. Ancak detay bilgiler elimde olduğu zaman ben de bir değerlendirme yapma şansı bulabilirim. Yargı bir karar vermiş, karar neticesinde de güvenlik güçleri de böyle bir operasyonu yapmışlar. Temenni ederim ki herhangi bir sıkıntılı durum çıkmaz."



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